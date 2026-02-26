A nemzetközi Hit és Fény mozgalom elismerte a munkácsi közösséget

A tartományi tanács a közösségek vezetőinek országos találkozója, ahol lehetőség nyílik tapasztalataik megosztására, lelki elmélyülésre és képzéseken való részvételre, hogy jobban megértsék a mozgalom céljait és működését.

A találkozón részt vett Olena Perec nemzetközi koordinátorhelyettes, akinek vezetésével megtörtént két új közösség elismerése: a munkácsi Öröm Hírnökeié és a novojavorivszki Napsugáré. Prezentációk, dalok és kreatív előadások segítségével mindkét közösség bemutatta saját történetét. A szavazást követően az újonnan elismert közösségek áldásban részesültek, majd ünneplésre került sor.

A munkácsi közösség Fizer Jevhen atyával, a közösség káplánjával érkezett Brjuhovicsiba. Sokak számára ez volt az első részvétel a tartományi tanácson.

Kovács Erika, az Öröm Hírnökei közösség egyik vezetője elmondta, hogy az elismerést különleges és megható pillanatként élte meg. Örömmel töltötte el, hogy a közösség csendben és hűséggel végzett munkáját észrevették és elfogadták, ami megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak. Hálát adott Istennek, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták és hittek bennük. Az elismerés felelősséggel is jár: nemcsak megtiszteltetés, hanem felhívás arra, hogy küldetésüket még mélyebben éljék meg, és a nemzetközi Hit és Fény közösségben az egység, a szeretet és a szolgálat tanúi legyenek.

A tartalmas képzési programot meghívott előadók biztosították. Romancsuk Oleg gyermek- és serdülőpszichiáter, pszichoterapeuta, az Ukrán Katolikus Egyetem Mentális Egészség Intézetének és az Ukrán Kognitív Viselkedésterápiás Intézetének igazgatója, a Családi Kör központ alapítója A szolgálat ajándéka a közösségben címmel tartott képzést.

Olenka Buscsak, az Ukrajnai Karitász Jótékonysági Alapítvány Inklúzió programjának vezető szakértője, a Lvivi Állami Egyetem speciális pedagógiai tanszékének oktatója, „Az év kiváló pedagógusa” Lviv városában, logopédus elmondta, hogy a Hit és Fény mozgalom tagjai alapvetően megváltoztatták az életét. A közösségben nap mint nap megtapasztalja a fényt és Isten csodáját a fogyatékossággal élő személyek egyszerűségén, bizalmán, különleges Isten-látásán, imáin és szeretetén keresztül. 1995 óta tagja a Szivárvány közösségnek, mely hét közösséggel indult, mára 38 működik Ukrajnában.

Hangsúlyozta, hogy a Hit és Fény olyan közösség, ahol mindenki egyformán értékes. A fogyatékossággal élő emberek Isten képmására teremtett személyek, akiknek joguk van a méltóságteljes élethez, a közösségi és egyházi életben való részvételhez, valamint a szentségekhez.

Vladiszlav Zsusma, aki 29 éve tagja a mozgalomnak, A Hit és Fény szerkezete címmel tartott képzést. Külön figyelmet fordított a közösségek életére, valamint a mozgalom országos és nemzetközi vonatkozásaira. Ez a téma különösen fontos volt az új tagok számára, akiknek meg kell érteniük a felelősségvállalás, az egymáshoz való kapcsolódás folyamatát a szolgálat kérdéseiben a közösségi élet különböző területein.

A tanács zárásaként mindenki lehetőséget kapott arra, hogy kifejezze háláját, megossza személyes élményeit és tapasztalatait. A közösségek káplánjai – Bitjuga Volodimir, Fizer Jevhena és Karpenko Oleg – megáldották a résztvevőket.

A 2026-os tartományi tanács mély élményt nyújtott az egység, a megújulás és a lelki növekedés terén, megerősítve a közösségeket küldetésükben: a szolgálatban, az elfogadásban és a szeretetben.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír