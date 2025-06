A Pannonhalmi Bencés Gimnázium csapata nyerte a KaPI kreatív műveltségi vetélkedőjét

A feladatok között szerepelt egy zarándokkönyv megalkotása, aminek a címoldalát is maguk szerkesztették a diákok, valamint ők tervezték a saját zarándokjelképüket is. Különböző forrásokat felhasználva készítettek riportot arról, hogyan várják idén Rómába a zarándokokat. Egy elképzelt interjúban Ferenc pápát szentévi céljairól „kérdezték”. A zarándokkönyv része volt egy képes útinapló megalkotása egy fiktív római napról, amely során a hét stációs bazilikából hármat meglátogatnak a diákok; a képzeletben megtett útról térkép is készült. A csapatok saját szentévi himnuszt is írtak, valamint rejtvény is készült. A képzeletbeli zarándoklat előtt, Ferenc pápa szavait megfogadva, karitatív munkát is végeztek a csapatok, amelyről fényképes élménybeszámolót adtak.

A két írásbeli fordulót követően nyolc csapat jutott a verseny döntőjébe. A döntő zsűrijének elnöke Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök volt, akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a jubileumi év hazai koordinálásával bízott meg.

A szóbeli vetélkedőn a résztvevőknek olyan kreatív feladatokban kellett helyt állniuk, mint a Kahoot!-os villámkérdések gyors megválaszolása, a diákok zarándokkeresztet készítettek és előadták a saját zarándokhimnuszukat. Előre összeállított prezentáció segítségével mutatták be a karitatív munkájukat, és azt is megosztották, hogyan élték meg ezeket az eseményeket. Többek között azt is elmesélték, hogyan beszélgettek szeretetotthonban élő idős emberekkel, hogyan kapcsolódtak be a helyi karitász munkájába, szólítottak meg és láttak vendégül hajléktalanokat. Minden csapat közös tapasztalatként vonta le, hogy noha ők léptek oda másokhoz, hogy adjanak, mégis annyi mindent kaptak, ami miatt a jócselekedeteket mindenképpen folytatni szeretnék.

A verseny zárófeladata ismét Ferenc pápa alakját idézte fel. El kellett képzelni, hogy Ferenc pápa különböző helyszínen, különböző társadalmi csoportba tartozó és korosztályú közönség előtt tart beszédet, prédikációt Mi ad reményt? címmel. Rövid felkészülés után csapatonként egy ember rövid beszédet tartott a reményről, mintha fronton lévő katonák előtt, az ENSZ-közgyűlésén, a bíborosi testület előtt, foglyoknak a börtönben, hajléktalanok között vagy tangótáncosok körében beszélne. A zsűri remek és mély tartalmú gondolatokat hallhatott a versenyzőktől.

A szoros versenyben a képzeletbeli dobogó első és harmadik helyére a Pannonhalmi Bencés Gimnázium csapatai állhattak fel, a második helyezett a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata lett, akiknek nyereménye egy általuk kigondolt közös programon való részvétel, de a többi diák is értékes ajándékkal gazdagodott.

A verseny a Kulturális és Innovációs Minisztérium által finanszírozott Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg.

Forrás és fotó: Katolikus Pedagógiai Intézet

Magyar Kurír