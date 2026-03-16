A pap Isten fényét engedi be a világba – Nigériai szeminarista beöltözését ünnepelték Zalaegerszegen

Aki a Szombathelyi Egyházmegye Nehéz kérdések, világos válaszok online sorozatának februári adását megtekintette, azok már találkozhattak Okeji Chukwuemeka Josephfel, azaz Emekával.

Akkor, az előadás második felében Kürnyek Róbert, a zalaegerszegi Szent Kereszt-templom templomigazgatója, zalaegerszegi iskolalelkész mutatta be a Nigériából származó fiatalembert, aki néhány szóban beszélt is magáról a nézőknek.

Vetített képes előadásában bemutatta a családja életkörülményeit, beszélt arról, miért és hogyan kellett elmenekülniük a szülőfalujából, aztán az ottani szemináriumi mindennapokról is megtudhattunk érdekességeket. Emeka elmondta, hogy

már ötévnyi teológiai képzésen volt túl, amikor a Boko Haram szervezet megfenyegette a szemináriumot, ahol tanult, így azt elővigyázatosságból bezárták.

Ösztöndíjjal tanult Pécsen, most pedig Zalaegerszegen él. Magyarul tanul, hogy ősztől itthon is elkezdje a szemináriumi tanulmányokat.

Az online előadás ITT tekinthető meg.

A beöltözés ünnepén mondott szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök kiemelte:

a pap Isten jele a világban.

Már puszta jelenléte bizonyítja, hogy Isten valóság, aki a hús-vér ember életét átformálja. A pap jele Istennek: annak, hogy a létünknek van oka, célja, nem a semmiből a semmibe tartunk; létezik különbség jó és rossz között; hogy a lelkiismeretünk hangját kell meghallanunk és követnünk.

A főpásztor felidézte azt az elsőáldozóknak tartott hittanóráját, amikor – többek között – A néma sikoly című filmről is beszélt a gyerekeknek. A filmben egy abortuszt is látni. Néhány évvel később jelentkezett nála egy lány, aki ott volt ezen a hittanórán, megőrződtek benne a filmről és az emberi életről mondottak, és ezek hatására tartotta meg gyermekét, annak ellenére, hogy a párkapcsolata nem alakult jól.

A pap Isten törvényének a jele: az élet szentségét és a békét védi, elutasítja az erőszakot.

A szegény, a gyönge, a lenézett ember méltóságát védi, mert minden ember Isten teremtménye, végtelen érték – mutatott rá Székely János.

A pap Isten fényét próbálja a világba beengedni – mondta a megyéspüspök, utalva a napi evangéliumra, amelyben Jézus visszaadja egy vakon született ember látását.

A vak ember emlékeztet az egész emberiségre, amely az első bűn óta megsebződött: értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett. Jézus azért jön, hogy újjáteremtsen minket. Azt az embert, akit Isten valaha föld porából alkotott, Jézus a vak szemére kent sárral újjáteremti, megnyitja a szemeinket, hogy lássunk Isten szemével.

Kérdés, hogy mi hogyan tekintünk felebarátainkra: lesajnálva vagy Isten szemével – azaz meglátjuk-e a másik emberben a kincset.

Székely János püspök homíliájában kiemelte: a pap Isten fényének követe, az ő jele.

Hálát adunk Emeka papi hivatásáért, hogy Isten csodálatos tetteinek ajándéka, tanúja. És kívánjuk, hogy papként is Isten csodálatos tetteinek tanúja, szolgája lehessen – zárta szentbeszédét a főpásztor.

Székely János püspök szentbeszéde ITT meghallgatható.

A szentbeszédet követően került sor a beöltözésre. Emeka ettől kezdve a papság szent ruhájában, a reverendában tesz tanúságot elköteleződéséről, hogy Jézus Krisztushoz tartozik.

Imádkozzunk érte és valamennyi kispapért!

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír