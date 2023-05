A pápa az olasz püspöki konferencia közgyűlésén is imáiról biztosította az áradások károsultjait

Érintette többek között a béke, a pénzügyek, a környezet, az ideológiák, a püspökök és papok szolgálata, a szegények és menekültek gondozása, a fiatalok és a hivatás témáit.

A CEI tavaszi közgyűlésének mottója: Annak figyelmes hallgatásában, amit a Lélek mond az egyházaknak. Lépések a megkülönböztetés felé. Az Itália valamennyi régiójából egybegyűlt püspökök Ferenc pápa jelenlétében közös imával kezdték hétfő délután a találkozójukat, majd a Szentatya három órán át válaszolt a főpásztorok felvetett kérdéseire. Először az Emilia-Romagna tartományt sújtó áradások elhárításáért fohászkodtak a szokás szerint zárt ajtók mögött zajló plenáris ülésen. A felszólaló püspökök a fő témák között említették a hivatások számának csökkenését és ezzel kapcsolatban a szemináriumok esetleges összevonásának feladatát. Ez utóbbi témával a pápa maga is foglalkozott a Calabriai Püspöki Konferencia március végi ülésén, amikor arra bíztatta a püspököket, hogy cselekedjenek bátran és fókuszáljanak a papok szolgálatára, akikhez pedig álljanak mindig közel.

A közgyűlésen szóba került a béke ügye is Ukrajnában és az egész világon, amely mindenkit érintő sürgető kihívás, akárcsak korunk ideológiáinak a kérdése. Kitértek a különféle kulturális problémákra és a pénzügyekre is, amelyek gyakran nehézséget jelentenek az Egyház számára. Központi helyen szerepeltek a környezeti problémák is, amelyek megoldásához szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására. „Új stílust” igényel az öt kontinens egyházait érintő szinodális út is. Emlékeztettek arra, hogy figyelni kell a szegénység régi és új formáira, de mindenekelőtt arra, hogy a karitász szeretetszolgálatával soha nem szabad felhagyni. E téma kapcsán Ferenc pápa őszinte nagyrabecsülését fejezte ki az Olasz Püspöki Konferencia iránt, amely évek óta részt vesz a migránsok és menekültek befogadásában és ellátásában.

Éppen a migránsok témájával kapcsolatban a pápa a találkozó végén a CEI minden püspökének átadta a Fratellino (Kistestvér) című könyvet, amely a migráns Ibrahima Balde életét meséli el érthetően, néha talán nyers módon, Amets Arzallus Antia költő átírásában. A könyv egy guineai fiatalember története, aki elhagyta hazáját, hogy megkeresse kisöccsét, aki már korábban Európába indult, de valójában soha nem érte el a célját. A szerző a saját bőrén tapasztalt drámákat meséli el: átkel a sivatagon, embercsempészek hálójába kerül, bebörtönzik és megkínozzák, megszökik a tengeren, de elfogják és végül utoléri a halál. A Feltrinelli kiadó gondozásában Olaszországban megjelent kötetet Ferenc pápa több alkalommal is idézte, így például az apostoli útjairól hazatérőben a repülőgépen tartott sajtótájékoztatókon, továbbá a különféle kihallgatások során. Utoljára március 18-án szólt róla, amikor a Sant’Egidio közösség szervezésében a humanitárius folyosón Itáliába érkező migránsokat fogadta a Vatikánban. A Fratellino című könyv a pápa szavai szerint egy „füzet”, mely a maga drámaiságában bemutatja a világ számos kistestvérének keresztútját.

A közgyűléshez kapcsolódóan a pápa külön köszöntötte Emilia-Romagna püspökeit, mivel a tartományban az elmúlt napokban szakadatlan és pusztító árvizek dúltak. A térség püspökei beszámoltak az árvizekről, a lakosság drámai helyzetéről és ezzel egyidejűleg a szolidaritás számos gesztusáról, majd Ferenc pápa arra kérte őket, hogy visszatérve tolmácsolják, közel van hozzájuk személyes imádságával. Matteo Zuppi bolognai bíboros-érsek, a CEI elnöke számolt be először a viharos felhőszakadás eseményeiről, amit a lakosok drámaian éltek meg. A térség, így Bologna, Forlí, Ravenna püspökei személyesen is üdvözölték a pápát és megköszönték neki az elmúlt napokban mondott szolidáris üzenetét. Emilia-Romagna püspökei egy külön jegyzékben köszönték meg a pápának „a Teremtés tiszteletének és közös otthonunk felügyeletének további megfontolására” irányuló ösztönzéseit. „Emlékeztetnek, a régió lakossága kitartóan helytáll, de ezek a megpróbáltatások újabban túl gyakoriak és emiatt is szükségük van a pápa imáira és közelségére”.

A pápának a püspökökkel folytatott zárt ajtók mögötti párbeszédéről a püspöki konferencia főtitkára, Giuseppe Baturi püspök számolt be a CEI TV2000 csatornáján: „fontos találkozóról van szó, mely az ország és az egyház problémáival foglalkozik”. A pápa aláhúzta az evangelizáció új lendületének sürgősségét, amely hiteles tanúságtételen keresztül történik. A püspökök arra hivatottak, hogy érezzenek együtt a mai kor emberével, gondoskodjanak róluk, különösen a szükséghelyzetekben. „Ez egy olyan találkozó volt, amely arra bátorított minket, hogy folytassuk ezt az irányt a szinodális út jegyében” – fogalmazott a CEI főtitkára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír