XIV. Leó pápa a béke előmozdítására buzdítja a római zsidó közösséget

A főrabbinak címzett táviratban a pápa felidézte: „Hálásan emlékezem vissza jelenlétére péteri szolgálatom kezdetén, május 18-án.”

A Szentatya üdvözletét küldte a teljes római zsidó közösségnek, és reményének adott hangot, hogy az Úr „elkíséri minden erőfeszítésünket, hogy elmélyítsük a barátság kötelékeit egymás között, Róma városában és az egész világon”.

A pápa fohásszal zárta a táviratot: „Isten, végtelen irgalmában, adja meg nekünk a béke ajándékát és a szüntelen vágyat annak előmozdítására.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír