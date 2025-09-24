XIV. Leó pápa a béke előmozdítására buzdítja a római zsidó közösséget

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 24., szerda | 10:28
XIV. Leó pápa szeptember 22-én táviratot küldött Róma főrabbijának, Riccardo Di Segninek a rós ha-sána, a jom kippur és a szukkót ünnepe alkalmából. Háláját fejezte ki a kölcsönös baráti kötelékekért, és kérte a zsidó közösséget, hogy mindig mozdítsa elő a békét.

A főrabbinak címzett táviratban a pápa felidézte: „Hálásan emlékezem vissza jelenlétére péteri szolgálatom kezdetén, május 18-án.”

A Szentatya üdvözletét küldte a teljes római zsidó közösségnek, és reményének adott hangot, hogy az Úr „elkíséri minden erőfeszítésünket, hogy elmélyítsük a barátság kötelékeit egymás között, Róma városában és az egész világon”.

A pápa fohásszal zárta a táviratot: „Isten, végtelen irgalmában, adja meg nekünk a béke ajándékát és a szüntelen vágyat annak előmozdítására.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

