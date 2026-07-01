A pápa felhívása a X. Piusz-testvérülethez: Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét!

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a püspökszenteléssel kapcsolatban a Szentszék korábban teológiai párbeszédet javasolt, és többször figyelmeztetett az egyházi közösség végleges megszakadása (skizma) veszélyére.

Két nappal a püspökszentelés előtt XIV. Leó pápa a testvérület elöljárójának címzett levelében így fogalmazott: „Atyai szívvel, és tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rám, mint Szent Péter apostol utódjára bízott, hozzád fordulok, és rajtad keresztül a Szent X. Piusz Papi Testvérülethez tartozó püspökökhöz, papokhoz, szemináriumi hallgatókhoz és hívőkhöz. Az Egyház elismeri a liturgikus élet iránti elkötelezettséget, a papi képzés iránti elhivatottságot, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, amelyek jellemzik a testvérülethez kapcsolódó sok embert és közösséget. Ez motiválta azt a figyelmes és nagylelkű hozzáállást, amelyet elődeim következetesen tanúsítottak irántatok.

Ebben a szellemben és keresztényi szeretettel telve teljes szívemből kérlek és felszólítalak benneteket: térjenek vissza a korábbi útra!

Arra buzdítalak benneteket, hogy gondosan vegyétek figyelembe a hívek lelki javát, mert a skizmát okozó cselekedet, amelyet véghez akartok vinni, megfosztaná őket a szentségek szabályos, egyes esetekben akár az érvényes vételétől is, amelyeket pedig szeretnek, és megszentelődésük érdekében keresnek.

Az Egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek tehet lehetővé és gyümölcsözővé. Imádkozom értetek, mert

Krisztus varratlan köntösének szétszakítása rendkívül súlyos bűn.

Az Úr világosítsa meg lelkiismereteteket és ébressze fel szíveteket! A Krisztustól kapott hatalmam által, fájdalommal, ugyanakkor reménnyel teli szívvel kötelességemnek érzem, hogy felszólítsalak benneteket, hagyjatok fel szándékotokkal, és mindezt Mária Szeplőtelen Szíve, a Jó Tanács Anyja közbenjárására bízom” – zárta francia nyelven írt levelét XIV. Leó pápa.

Szent X. Piusz Papi Testvérület A Szent X. Piusz Papi Testvérület vagy Testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia római katolikus Marcel Lefébvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a Katolikus Egyház számos reformját elutasítja, amely a II. Vatikáni Zsinat nyomán jött létre. 1988. június 30-án Lefébvre érsek négy püspököt szentelt fel, amely latae sententiae, önmagától beálló (automatikusan érvénybe lépő) kiközösítést vont maga után. A Szent X. Piusz Papi Testvérület az elmúlt években elnyerte a Szentszék részleges elismerését. Az irgalmaság szentévéhez kapcsolódva 2016-ban a testvérület papjai megkapták a bűnbocsánat szentségének érvényes kiszolgáltatásának jogát. 2017 óta érvényesek és szabályosak a testvérület papjai által vezetett házasságkötési szertartások, mivel a pápa felhatalmazta az adott ordináriust (a helyi püspököt) az ilyen esketések jóváhagyására. Továbbá a Szent X. Piusz Papi Testvérület papjai érvényesen felszentelt katolikus papok, de a Szentszék szerint szolgálatuk nem rendezett. (Forrás: Vatikáni Rádió)

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Priestly Fraternity of Saint Pius X – Écône

Szalontai Anikó/Magyar Kurír