A pápa imádkozik a Kamerunban brutálisan meggyilkolt gyermekekért

„Osztozom azon családok tagjainak fájdalmában, akiknek iskolás gyermekeit múlt szombaton barbár módon meggyilkolták Kumbában, Kamerunban. Mélyen megdöbbent ez a kegyetlen és értelmetlen cselekedet, ami kis ártatlan életeket oltott ki, miközben a gyerekek az iskolában tanultak.” Ezekkel a szavakkal emlékezett meg a pápa szerdán a kumbai nemzetközi kétnyelvű iskola (Mother Francisca International Bilingual Academy) elleni fegyveres támadásról, melyet délkelet-kameruni szeparatisták követtek el 9 és 12 éves korú gyermekek ellen: nyolc diák meghalt, és tizenkettő megsebesült a merényletben. „Isten világosítsa meg az emberek szívét, hogy ilyen soha többé ne történjék, és hogy Kamerun sokat szenvedett északnyugati és délnyugati részei végre rátaláljanak a békére! Hallgassanak el a fegyverek, garantálják mindenki biztonságát, és a fiatalok jogát a neveléshez és a jövőhöz!” – hangzott a pápa felhívása.

„Szeretnék köszönetet mondani a Szentatyának, amiért elítélte ezt a barbár tettet” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak a kumbai püspök, aki szerint az emberek számára nagy vigaszt jelentenek a pápa szavai. A merénylet híre szíven ütötte az egész közösséget, most gyász uralkodik a lakosságon. Az emberek félnek iskolába küldeni a gyerekeiket. Az országos helyzetről szólva a kumbai püspök elmondta: a konfliktus miatt kitelepítettek nyomorban élnek. Megismételte a kameruni püspökök közös felhívását a párbeszédre, amely a konfliktus megoldásának egyedüli lehetősége. „Addig nem lelhetjük meg a békét, az igazságosságot és a nyugalmat, amíg tartanak a harcok.”

A szeparatisták és a kormányerők között évek óta zajló összecsapásoknak több mint háromezer áldozata van, és legalább 70 ezer embert kitelepítettek az ország nyugati részéről. Az ENSZ-főtitkár, Antonio Guterres is felszólalt a béke érdekében: „Kérek minden fegyverest, hogy tartózkodjon a civilek elleni támadásoktól, és tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat.” Elítélte a merényletet az Egyházak Világtanácsa, valamint az Afrikai és Madagaszkári Jezsuita Konferencia is. Október 30-án a kumbai Szent Szív-székesegyházban szentmisét mutatnak be az áldozatok lelki üdvéért; a megemlékezést az egyházmegye szervezi a kameruni püspöki konferencia támogatásával.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír