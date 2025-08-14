A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait

Öt nap fizetett szabadság jár a vatikáni alkalmazottaknak gyermekük születésekor, és havi három nap fizetett szabadság jár a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek. Ez pusztán két új rendelkezés az augusztus 11-én közzétett leiratból, amely kiterjeszti a Vatikán városállamban dolgozók védelmét és jogait különböző területeken.

A Gazdasági Titkárság prefektusa, Maximino Caballero Ledo által aláírt dokumentumot XIV. Leó hagyta jóvá, aki július 28-án fogadta a prefektust. A prefektus bemutatta a pápának az ULSA Tanácsának határozatait, amely testület a Szentszék és a Kormányzóság különböző szerveinek képviselőiből és azok alkalmazottaiból áll.

A rescriptum új intézkedései között – amely módosítja a családtámogatási rendelkezésekről szóló egységes szöveg és a családi pótlék odaítélésének szabályainak egyes bekezdéseit – elsősorban az apasági szabadságra vonatkozó intézkedés emelhető ki. „A munkavállaló gyermek születésekor öt nap fizetett szabadságra jogosult – áll a dokumentumban. – Az öt nap szabadságot, amely öt munkanapnak tekintendő, egyben és/vagy részletekben, egész napokban, de nem órákban vehető igénybe, legkésőbb a gyermek születését követő harminc napon belül, a jogvesztés terhe mellett.” Az öt nap szabadságért a dolgozó apa „fizetésének 100 százalékával megegyező pénzügyi kártérítésre jogosult, amelyet a szolgálati idő alapján számítanak ki”.

Fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok

A „igazoltan súlyos fogyatékossággal élő” gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatban a rendelet kimondja, hogy „a szülők felváltva havonta három nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet egyben is kivehetnek, feltéve, hogy a gyermek nem teljes időben van elhelyezve egy speciális intézményben”. „Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő családtag gondozására rendelkezésre álló időt növeljék”, a szabadság megadása – kivéve az illetékes hatóság által engedélyezett eseteket – azt eredményezi a munkavállaló számára, hogy „nem vállalhat más munkavégzést”, és az erre vonatkozó engedélyét vissza kell vonni.

A rescriptum meghatározza, hogy a fogyatékosság klinikai értékelését és súlyosságának megállapítását egy orvosi bizottság végzi, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának javaslatára, a felsőbb hatóság által kiadott értékelési táblázatok alapján. A bizottság döntése „nem fellebbezhető”.

Az orvosi bizottság által súlyosan fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek elismert személy családja családi pótlékra jogosult. Ez a jog kiterjed azokra is, akik közvetlen, közvetett vagy özvegyi vatikáni nyugdíjban részesülnek, és akiket az orvosi bizottság súlyosan fogyatékossággal élőként vagy rokkantként ismert el.

Családtámogatások

A családi pótlékokkal kapcsolatban a rescriptum tisztázza, hogy a kedvezményezettek azok a családok, amelyekben „18 év feletti törvényes vagy törvényesített gyermekek, illetve azonos jogállásúak” élnek; diákok esetében „középiskolai tanulmányok alatt legfeljebb 20 éves korig”, vagy „az egyetemi tanulmányok vagy a Szentszék által egyenértékűnek elismert tanulmányok teljes időtartama alatt legfeljebb 26 éves korig”. Az ilyen tanulmányokat az egyetem által kiállított beiratkozási igazolással kell igazolni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News/AFP

Magyar Kurír