Elindult a „Placid atya-projekt”

A „Placid atya-projekt” legtöbb elemének bemutatására 2026-ban kerül sor. A megállapodás kiterjed egy vándorkiállítás összeállítására, egy ifjúsági alkotói pályázat kiírására, tudományos konferencia szervezésére, valamint különböző kiadványok megjelentetésére.

A megállapodás aláírását követően Hortobágyi T. Cirill főapát emlékeztetett arra, hogy Pannonhalma a szocializmus időszakában is működött, s ezeréves szerzetesközösségként kötelességük bekapcsolódni a múlt feltárásába. Az együttműködés közös tudományos munkára irányul a közelmúlt történelmének feltárása érdekében. A főapát kiemelte, hogy

a történelmi emlékezés része személyes önértelmezésünknek és önmagunk felé vezető utunknak, másfelől viszont veszélyeztetett és törékeny folyamat.

A múltról szóló nagy elbeszéléseink emberi alkotások, és mindig az értelmezés és az értelemadás folyamatának függvényei. Ugyanez érvényes az Egyházra is. A Jézus Krisztusra való emlékezés a hívő közösségben az a tett, amely annak célját és önazonosságát megadhatja. Tanulságos szembesülni önmagunkkal és saját narratíváinkkal is: vajon megfeleltünk a krisztusi küldetésünknek, Krisztus evangéliumát képviseltük a világban?

A NEB és a bencés közösség együttműködése elsődlegesen Olofsson Károly Placid bencés szerzetespap tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, számbavételére és bemutatására irányul. Placid atya életútja, munkássága és hagyatéka kiemelkedő történeti jelentőséggel bírnak.

Hosszú életútja a totalitárius diktatúrák embertelenségének mementója, egyben az emberi kötelességvállalás és helytállás mintája. Szépen példázza a hívő ember számára azt, amit Ferenc pápa így fejez ki: „a szomszédunkban élő szent”.

Placid atya a szerzetesközösségtől a Gulagon át a budai plébániai közösségben a segítő szeretet apró, de életmentő tetteivel, bencés tanári lelkületével, kulturáltságával, emberi derűjével minden keresztény életszentségének útját járta. Életpéldájának tudományos feldolgozása és a fiatal generációk számára történő bemutatása fontos feladat, egyben szembesítés mindenkor érvényes krisztusi küldetésünkkel.

A Placid atya-projekt legtöbb eleme 2026-ban valósul meg. Különlegességét az adja, hogy abban az évben emlékezünk meg születésének 110., 2027-ben pedig halálának 10. évfordulójáról. Ugyancsak 2026-ban lesz letartóztatásának 80. évfordulója. A projekt tervezett elemei: vándorkiállítás Placid atyáról, ifjúsági alkotói pályázat, tudományos konferencia, valamint forráskiadványok kiadása. Kiemelkedő fontosságú, hogy a projekt révén hidat építsenek a generációk között, s hogy a történelmi kutatás eredményeit azonnal felkínálják az iskola világában élő és dolgozó fiatalok és tanárok számára.

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke örömteli mérföldkőnek nevezte az együttműködési megállapodást. A NEB 2014-es megalakulása óta dedikált céljuk a kommunista diktatúra működésének feltárása, az áldozatok emlékének őrzése és az ezzel kapcsolatos tudás átadása. Ezzel a korszakkal kapcsolatban olyan időszakban vagyunk, amikor a személyes emlékezetből a szemünk láttára alakul ki a történelem. Így szemtanúként és krónikásként egyszerre különösen nagy a felelősségünk, azaz az emlékezet rögzítése és forrásfeltárás zajlik egyszerre. Gyakran a dokumentumok másfajta adatokat, igazságokat őriznek, mint a személyes emlékek. A tudomány embereinek a forrásokból kirajzolódó történeteket kell értelmezniük, köztük azokat, amelyek a szemtanúk életét is formálták.

Placid atya életútja ebből a szempontból is tanulságos: amikor a kényszermunkatáborban egyáltalán nem volt külső szabadsága, akkor is volt döntési lehetősége.

Az a feladatunk, hogy feltárjuk és megértsük a döntései hátterét, reményeit, életének mozgatórugóit. A döntéseinek a nehézségekben megmutatkozó hátterét, dilemmáit meg kell tudnunk mutatni a fiataloknak.

Placid atya történetét a maga összetettségében, a heroizmusával és bukdácsolásaival együtt kell bemutatni, hiszen egy töredezettségében is teljes élet tud igazán hiteles példa lenni. Egy nagyon érzékeny, a feladatban rejlő kihívásokat jól látó szakértői csapat állt össze a projekt véghezvitelére, akiknek a múlt századból a 21. századba is átvezető, érvényes kérdések feltétele is a feladatuk része. A NEB elnöke csatlakozott Hortobágyi Cirill főapát gondolatához, miszerint az emlékezés bizonyos értelemben valóban veszélyes, ugyanis az önreflexiónak is meg kell jelennie benne. A felejtés pedig legalább ennyire terhes, hiszen évtizedeken át az államilag kikényszerített felejtésben éltünk, amikor hőseinket, hitünket és szentjeinket a hatalom ki akarta törölni az emlékezetünkből.

Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója elmondta, hogy a 2026-os apátsági kulturális és spirituális évad tematikája az Iskola lesz, az Úr szolgálatának iskolája. Az Úr felé haladva mindannyian a tanítvány szerepében vagyunk – Szent Benedek regulájának alapján ez Placid atya életének is iránytűje volt. A nevét viselő projekt alkotói pályázatának fókusza, hogy életét, munkásságát a részvételen alapuló bevonás modern pedagógiai eszközével viszi közel, ismerteti meg a fiatalokkal.

Az egész Kárpát-medence 16–18 éveseinek négy kategóriában írnak ki pályázatot. Placid atya életének egy eseményét bemutató TikTok-videó elkészítésére, logó és pulóver tervezésére, valamint egy városi séta és egy szabadulószoba megalkotására hívják az ifjakat, szintén az egykori bencés szerzetes életeseményeinek, helyszíneinek felhasználásával.

A tanárok és a NEB szakértői pedagógia eszközökkel igyekeznek megszólítani a fiatalokat, kísérik és szakmai támogatást nyújtanak nekik. 2026. január a pályaművek beadásának határideje, júniusban, a konferencián hirdetnek majd eredményt.

Wirthné Diera Bernadett, a NEB tudományos főmunkatársa saját tapasztalatai alapján is szembesült vele, mennyire fontos, hogy a fiatalok nyelvére fordítsák le az egyéni sorsok tanulságait. Ebben hasznos eszköz a színművészet. A Placid, avagy játszma a halállal című színdarabot (szerzője Szabó Borbála) a kommunizmus áldozatainak emléknapján mutatták be idén február 25-én. Tavasszal elindult ennek a kétszereplős darabnak a turnéja, amely során az előadások után a színészekkel, történészekkel közösen beszélik meg a látottakat a fiatalokkal. Ezeken a találkozásokon érvényes kérdések kerülnek elő, mindazok a témák szóba kerülnek, amelyek a szerzetesi életút és vívódások megismerése nyomán napjaink nézőit foglalkoztatják.

A színdarabot a tervek szerint elviszik Kárpátaljára is, ahol misszióját kiteljesítheti, hiszen különösen nehéz helyzetükben erőt és támaszt adhat az ott élőknek. A színdarab angol feliratozása is elkészült már, ami megnyitja az utat a külföldi bemutatók előtt.

Néhány éve került be Olofsson Placid személyes hagyatéka a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárába, ahol szembesültek az anyag nagyságával és értékével. Olyan kincseket találtak benne, amelyeket érdemes a szélesebb közönség számára is bemutatni. A hagyatékban található naplóját a fiatal szerzetes 1938-ban kezdte el írni, és 1945-ig vezette gyakorlatilag napi szintű bejegyzésekkel. Ez a napló olyan újdonságokat és részleteket ad hozzá történelmi és intézménytörténeti tudásunkhoz, amelyek miatt feltétlenül érdemes megjelentetni.

A naplóból kiderül, hogy Placid fiatal papként hadikórházban is szolgált, és már ott megmutatkozott közösségépítő és művészi, produktív énje, hajlama.

Később is mindenhol énekekkel, előadásokkal szórakoztatva biztatta és tartotta a lelket sorstársaiban, mint egy valódi „szomszédunkban élő szent”.

