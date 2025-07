A pápa részvéttáviratot küldött a bangladesi repülőgép-szerencsétlenség miatt

Államtitkára, Pietro Parolin bíboros aláírásával XIV. Leó pápa részvéttáviratot küldött Bangladesbe, ahol július 21-én, hétfőn egy vadászrepülőgép zuhant egy dakkai iskola és kollégium épületére.

A Szentatya imádkozik, hogy az áldozatok hozzátartozói és barátai vigaszt találjanak fájdalmukban, a sérültek meggyógyuljanak és vigasztalódjanak. A Szentatya az egész iskolai közösségre és mindenkire, akit ez a tragédia sújt, a béke és az erő isteni áldásáért fohászkodik.

A baleset körülményei

A bangladesi légierő dakkai iskolára zuhant gyakorlógépe miatti baleset halálos áldozatainak száma 31-re emelkedett – közölték kedden a helyi hatóságok.

A bangladesi légierő kínai gyártmányú F–7 BGI vadászrepülőgépe hétfőn csapódott be a főváros északi részén található kétszintes Milestone School and College-ba. Előző este még 19 halálos áldozatról és több mint 170 sérültről számoltak be, de az éjszaka folyamán többen belehaltak súlyos sérüléseikbe. A 31 halálos áldozat között 25 gyermek van, és a gép pilótája is életét vesztette – tájékoztatott a bangladesi miniszterelnök szóvivője. 78-an kórházi kezelésre szorulnak, sokan az iskolában keletkezett tűzben szerzett égési sérüléseik miatt. A bangladesi hadsereg sajtóosztályának közlése szerint a baleset röviddel a gyakorlógép felszállása után következett be.

A pilóta a dakkai Kurmitola légibázisról történt felszállása után észlelt műszaki meghibásodást, és mindent elkövetett, hogy viszonylag kevésbé lakott övezetben érjen földet – fűzték hozzá. A baleset idején az iskolában sok diák tartózkodott. A dakkai Milestone iskolába az általános iskolás kortól 12. osztályos korig járnak a gyerekek. A kormány bejelentette, hogy keddre az áldozatok előtt tisztelegve nemzeti gyásznapot hirdettek.

Forrás: Vatikáni Rádió, MTI

Fotó: AFP/Vatican News

Magyar Kurír