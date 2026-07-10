A pápa üzenetet küldött a mesterséges intelligenciáról szóló genfi ENSZ-csúcstalálkozó résztvevőinek

Az ENSZ idei csúcstalálkozóját a genfi Palexpo kongresszusi központban (AI for Good Global Summit 2026) rendezték meg, több mint ezer előadó részvételével; több száz műhelytalálkozó és kiállító várta az érdeklődőket.

A találkozó azt a célt szolgálta, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia-megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérését. A kiemelt témák között szerepelt a mesterséges intelligencia-szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés.

A résztvevők „az AI‑ról való közös gondolkodásra gyűlnek össze – amely korunk egyik legnagyobb, az emberiség jövőjét érintő kérdését veti fel –, a Szentatya biztosítani kívánja Önöket arról, hogy a Szentszék jelen van és nyitott a párbeszédre, különösen ebben a korszakos fordulópontban” – szerepel az üzenetben.

XIV. Leó a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelméről szóló enciklikájában kifejezte azon szándékát, hogy minden emberrel párbeszédet folytasson annak érdekében, hogy „új utakat találjanak a közjó előmozdítására és az emberhez méltó élet biztosítására mindenki számára”.

A Magnifica humanitas azt követően született meg, hogy a pápa „meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a mérhetetlen szenvedést; meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresik az egyenlő normákat; valamint szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője”. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy egre több aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusokkal való visszaélés lehetőségéről és az emberi cselekvőképesség elvesztéséről kritikus területeken.

A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosította a genfi mesterséges intelligenciáról szóló ENSZ-csúcstalálkozó résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják.

Forrás: Vatikáni Rádió; Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír