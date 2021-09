A pápai misék tanúja a Hősök terén – A Tiroli kereszt története

A tiroliak körében az egyházi ünnepeken és rendezvényeken évszázados hagyomány a „kereszthordozás”. Ezt a keresztet 1930-ban, a Szent Imre herceg halálának 900. évfordulóján rendezett ünnepségre hatszáz, tiroli népviseletbe öltözött zarándok hozta Budapestre. A készítő, Andreas Crepaz halli fafaragó művész maga is részt vett a budapesti zarándoklaton.

A kereszt 600 centiméter magas; a rajta lévő, fából faragott Krisztus teste pedig 286 centiméter. A hatalmas, súlyos keresztet az alsó részen keresztbe erősített rúd segítségével oldalanként öt-öt tiroli férfi vitte, és a megdőlés ellen a kereszt oldalszáraira erősített két-két rúddal támasztották meg. A tizennégy fős csapatot gyakran kellett váltani.

A Budapest XIV. kerületében található, Szabó József utcai autóbuszgarázs már 1930 augusztusában elkészült, de ekkor nem adták még át eredeti rendeltetésének – ezért itt rendezhették meg az országos Szent Imre-ünnepségek főbb találkozóit. Az épület ezután a Szent Imre autóbuszgarázs nevet kapta; ezt 1948-ban Récsi garázs névre változtatták.

A kereszt a Szent Imre-ünnepségek után a Thököly úti Szent Domonkos-plébániatemplomba került. Jelenleg is itt található, a főbejárattól balra, az oldalfalon függ.

1933-ban rendezték meg Gödöllőn a IV. Cserkész Világjamboree-t. Erre az alkalomra a tiroli cserkészek kölcsönkérték a keresztet, és az augusztus 2-i megnyitó ünnepségen ezzel vonultak fel. A Képes Pesti Hírlap 1933. augusztus 4-i számában jelent meg erről kép, ezzel a felirattal: „A tiroli cserkészek óriási fakereszttel menetelnek a díszfelvonuláson.” A hatalmas kereszt a fejek fölé emelkedett, és az egész arénában látható volt. A kereszt a jamboree idejére az osztrák tábor főterén volt felállítva.

Kovács Szilárd a keresztről készült híres felvételét a Magyar Nemzeti Szövetség kiadta levelezőlapon is. A kép alatt a „Feltámadunk” felirat olvasható, a hátoldalon pedig ez áll, magyarázva a kereszt és a kép nagyszerűségét: „Gödöllő, Jamboree – 1933. A kép bal sarkában, Krisztus jobb kezénél a falombok a természet csodálatos játékából Nagy-Magyarország és a trianoni »békével« szétdarabolt Csonka-Magyarország képét mutatják.” Főként ennek köszönhető, hogy ez a kép és a Tiroli kereszt Magyarországon és a világban is nevezetessé vált. A cserkészek gyakran felkeresték a keresztet, hiszen lelkiségüknek mindig is a középpontjában állt a kereszt.

A keresztet 1948-ig a Szent Domonkos-templom körmenetein a Keleti pályaudvar vasutasai vitték.

A Tiroli kereszt ott volt II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása alkalmával augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a Hősök terén tartott záró szentmisén. Ott magasodott az oltár és a Szent Jobb-ereklye fölé – és 2021 szeptemberében ismét ott látható a kereszt a Hősök terén. Ott volt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén szeptember 5-én, és ott lesz szeptember 12-én a záró szentmisén, melyet Ferenc pápa mutat be.

A képgalériában a keresztnek a Hősök terére való átviteléről láthatók képek.

Fotó: Rózsafüzér Királynéja Plébánia

Magyar Kurír