A pásztoroknak legyenek elkötelezett segítői – Küldetési szentmisét ünnepeltek Vácon

Idén 21 animátor és 16 plébániai intéző vehetett át tanúsítványt a május 9-i ünnepi szentmisén, melynek célja a képzést elvégzők admissziója, azaz küldetésre bocsátása volt. Az animátorok a közösségi élet szervezésében; az intézők az adminisztratív, műszaki-fenntartási és pályázati feladatokban tudnak segíteni a plébániákon.

A szentmisét Marton Zsolt püspök mutatta be, aki szentbeszédében az Eucharisztia jelentőségét és az egyházi szolgálattevők szerepét emelte ki, hangsúlyozva, hogy a fölszentelt személyeken (püspökök, papok, diakónusok) túl fontos szerepe van a közösség más szolgálattevőinek is.

„Örülök, hogy vágytatok részt venni ezen a képzésen, ami több mint egy kurzus: a közösségi egyházban való formálódás. Nagy szükség van rátok. Elsősorban nem azért, mert paphiány van, hanem mert Krisztus és az Egyház szándéka, hogy a pásztoroknak legyenek elkötelezett segítői” – fogalmazott a küldöttekhez fordulva a főpásztor, majd arra buzdította az új animátorokat és plébániai intézőket, hogy papjaikkal együttműködve, az ő iránymutatásuk szerint segítsenek plébániájukat minél krisztusibb közösséggé formálni.

„Törekedjetek rá, hogy Jézussal az Oltáriszentségben bensőséges kapcsolatot ápolva, egymással igazi hálaadó közösséget alkotva legyetek jelen, mint az örömhír tanúságtevői!”

Az animátorképzésbe – amely 2022 őszén indult el a Váci Egyházmegyében – a tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye szeminaristái is bekapcsolódtak.

Az animátorképzés elméleti és gyakorlati kommunikációs, konfliktuskezelési, vezetéselméleti és csoportdinamikai modulokat tartalmaz. Foglalkoznak azzal is, milyen lehetőségei, sajátosságai vannak az egyházi közösségek fejlesztésének, melyek a missziós egyház kihívásai, de a képzés része a spirituális önismeret, a személyes erőforrások, hiányok feltárása, és az ezekre vonatkozó reflexió.

Az animátorképzésben egyaránt részt vehetnek teológiai végzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők – ez utóbbi esetben a képzés kétéves, mivel teológiai modult is tartalmaz. A hitéleti tanulmányokkal rendelkezők egy év alatt összesen nyolcalkalmas, személyes jelenléttel megvalósuló képzési nap során szerezhetnek tanúsítványt.

Balogh László, animátorképzésért felelős pap az animátorok szerepéről egy korábbi interjúban így nyilatkozott: „Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mind a papok, mind a hívek részéről. Nekem is van animátorom, aki sok szervezési terhet vesz le a vállamról. Attól nagyobb ajándék nincs, ha egy programra megérkezve csak a lelki dolgokkal kell foglalkoznom (…) Bennem régi vágyként él, hogy csak pap lehessek. Ehhez persze papként is el kell fogadni a tényt, hogy szükségünk van a civilekre.”

A plébániai intézők képzése 2023 őszén indult el a Váci Egyházmegyében.

Ennek a célja, hogy olyan munkatársakat képezzen, akik segítséget tudnak nyújtani a plébániák adminisztratív és gondnoki feladatainak ellátásában oly módon, hogy a közösség szerves tagjaivá is válnak egyben. A résztvevők a képzés során megismerkedhetnek a plébánia működésével, az irodai adminisztráció folyamataival, a pénzkezelés, pályázatfigyelés, elszámolás kérdéseivel, továbbá az építészeti, üzemeltetési-karbantartási, valamint a liturgiához kapcsolódó feladatkörökkel. A képzés során elsajátíthatják a cselekvő problémamegoldás képességét, ugyanakkor a szervezők figyelmet fordítanak arra is, hogy elmélyítsék a résztvevők lelki életét is, így a képzés részét alkotja egy evangelizációs hétvégi program, melyről IDE kattintva olvashatnak beszámolót.