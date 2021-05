A Pázmány felmérést végzett a hallgatók körében a budapesti campusfejlesztéssel kapcsolatban

Egy modern egyetemet a közösségi terei, zöld, fás udvar, konditerem, sportolási lehetőségek, világos belső terek, saját étterem, szeparált tanulóboxok, kiváló technikai feltételek és változatos programok tehetnek igazán vonzóvá, derül ki a PPKE hallgatói körében végzett kutatásból. A katolikus egyetem diákjai közül kiemelkedően sokan említették a kápolna és az imahely szükségességét.

„A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jelenleg közel nyolcezer nappali tagozatos és levelező hallgató tanul, ezért a több képzési helyszín – Budapest, Piliscsaba, Esztergom – az elmúlt évek során az intézmény hatékony, a 21. század igényeinek megfelelő fejlődését már jelentősen hátráltatta. Az intézmény új, Budapest belvárosában épülő egyetemi campusa összevont képzési helyszínen, a jelenkor és a jövő igényei szerint tervezett infrastruktúrával és térhasználattal várja majd az oktatókat és a hallgatókat” – mondta Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója.

„Az egyetem elkötelezett abban, hogy a fejlesztésbe minden érintettet bevonjon, ezért kértük ki a hallgatók és munkatársaink véleményét az új campus kialakításával kapcsolatban. Mindkét felmérés kapcsán elmondható, hogy a válaszokban megfogalmazott funkcionális javaslatok és a szolgáltatásokra vonatkozó igények jelentős mértékben egybevágnak elképzeléseinkkel. Szeretnénk lehetőség szerint minél több kérést figyelembe venni a fejlesztés során, hogy hallgatóink és munkatársaink számára komfortos, korszerű és szerethető egyetemi campust hozzunk létre.”

Az online kutatás 2021. április 15. és május 2. között zajlott, a kérdőívet a PPKE 2150 jelenleg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákja töltötte ki.

A válaszadók közül a legtöbben természetesen a szemináriumok (92%) és az előadások (86%) miatt térnek be az egyetemre. A hallgatók harmada (34%) azért, hogy ismerőssel találkozzon vagy könyvtárba (30%) menjen, esetleg konzultációra (29%) vagy rendezvényre érkezzen (27%). A felmérés eredményeiből ugyanakkor az is látszik, hogy a válaszadók szívesen töltenének az egyetem területén akár több időt is, ha ehhez a sportolási és szabadidős lehetőségek, valamint a tanuláshoz szükséges feltételek adottak lennének.

A hallgatók kétharmada (66,6%) szívesen csatlakozna valamilyen egyetemi sportklubhoz, leginkább a labdajátékok (kosár-, kézi-, tollas-, röplabda, tenisz, pingpong, foci stb.) és az erőnléti, kardioedzések (aerobic, fitnesz, csoportos torna), a futás, az úszás, a jóga és a küzdősportok népszerűek. De a megkérdezettek örülnének egy csendes, nyugodt térnek is, ahol tanulhatnak vagy kreatív tevékenységeket végezhetnek; egy nagy, tágas közösségi térnek, társalgónak, ahol beszélgetni, barátokkal társasjátékozni, kikapcsolódni tudnának, valamint egy fás, zöld udvarnak, ahol friss levegőn lehetnek, olvashatnak.

A hallgatók a következő tíz dolgot jelölték meg, mit várnak leginkább a leendő campustól: 1. sok közösségi tér, 2. szemináriumi termek, előadók jó technikai felszereltsége, 3. sok tanulótér, 4. „zöld” campus, 5. kültéri közösségi helyek fejlesztése, 6. többféle melegétkezési lehetőség, 7. sok szemináriumi terem, 8. szelektív hulladékgyűjtés, 9. büfé kialakítása, 10. megújuló energia felhasználása.

A hallgatók rendszeresen használnák a szabadtéri padokat (84%), de majdnem ilyen fontos, hogy egy helyen lehessen intézni a hallgatói tanulmányi ügyeket (77%), és a társalgó kérdése is hangsúlyos (67%). A nyomtatványbolt (56%), a több vizesblokk (56%), a fitneszterem (54%), a tanulószoba (53%), a pihenőszoba (52%) ugyancsak erőteljesebb igényként jelent meg. A sportcsarnokot a megkérdezettek 41%-a, a csomagmegőrzőt, a tanulói klubszobát, a hallgatói teakonyhát, a koncert- és rendezvénytermet a felmérésben részt vevők harmada használná rendszeresen.

A felmérést kitöltő hallgatók többsége (1812 fő) közösségi közlekedéssel közelíti meg az egyetemet, 784 gyalogosan, 266 kombinálva a különböző közlekedési módokat, 226 hallgató személygépkocsival, 170 kerékpárral, 17 pedig motorkerékpárral. A kerékpáros közlekedés arányát az növelhetné, ha kényelmesen, biztonságos körülmények között lehetne eljutni az egyetemre (45,7%), s ha lenne bőséges számú, őrzött kerékpártároló (42%).

Az új fejlesztés kapcsán a hallgatók jelenlegi étkezési szokásaira is rákérdezett az egyetem: a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a hallgatók egyharmada általában hideg élelmet hoz magával (pl. szendvics), minden negyedik hallgató a közeli étkezdében, rendszerint napi menüt rendel, 18,5%-uk a közeli büfében, kisboltban vesz magának valami harapnivalót, 14,1%-uk az egyetemi büfében étkezik, csak kevesen (5,6%) választják a közeli éttermek à la carte kínálatát. A válaszokból az is kiderült, hogy a jövőben nagy érdeklődés lenne az egyetem területén létesítendő éttermek, büfék és kávézók iránt.

A Pázmány felmérése azt mutatja, hogy egy modern kollégiumot leginkább az tehet vonzóvá a hallgatók számára, ha konditerme, külön vizesblokkal felszerelt szobája (akár felár ellenében is), nappaliszerűen kialakított közösségi tere és könyvtára van. A nagy közösségi tér, az apartmanszerű elrendezés, egy büfé vagy kávézó az épületen belül és a privát tanulóállomások tovább tudják emelni a kollégium értékét, ahogy a tanulószobák és az egyágyas szobák (akár felár ellenében is), valamint a lakrészhez kötött főzési lehetőség is. Emellett kiemelten fontos a jó minőségű, gyors internet, wifi-elérhetőség, egy belső kert, ahol a tanulók kiszellőztethetik a fejüket, a sportolási és a szórakozási lehetőség, legyen az csocsó, darts vagy biliárd. Kiemelkedően sokan említették a kápolna és az imahely szükségességét is.

Forrás és illusztráció: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír