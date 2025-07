A Pázmány továbbra is az élvonalban a felvételizők körében

Idén ismét emelkedett a PPKE-re felvettek száma: a 2025/26-os tanévet 3544 hallgató kezdheti meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésben, ami 580 fővel, azaz mintegy 19,6 százalékkal több, mint az előző évben.

Fontos kiemelni, hogy ez a szám nem tartalmazza a hitéleti képzésekre és a most induló pótfelvételi eljárásra jelentkezőket – így a végleges összlétszám ennél is magasabb lesz.

Idén is folytatódott a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói létszámának dinamikus növekedése: az általános felvételi eljárásban összesen 2530 fő nyert felvételt a kar képzéseire. Tavaly ez a szám 2009 volt, így az idei növekedés 521 fő – azaz 25,93 százalék –, ami különösen figyelemre méltó a már eddig is emelkedő trend fényében.

A nappali tagozatos, állami ösztöndíjas alap- és osztatlan képzések tekintetében a PPKE BTK az ország harmadik legnépszerűbb kara lett.

Az idei év mérföldkövet is jelentett a kar életében: elindult az első gazdaságtudományi képzés, a gazdálkodási és menedzsment alapszak, amely rögtön 78 nappali tagozatos hallgatóval indul. A frissen meghirdetett gyógypedagógia alapszak szintén nagy sikert aratott: itt 84 fő kezdheti meg tanulmányait.

Különösen örvendetes, hogy az osztatlan tanárképzés is kiemelkedően szerepelt az elmúlt évek stagnálása után: a felvettek száma majdnem duplája a tavalyinak.

A pszichológia szak évek óta töretlen népszerűségnek örvend, és idén is kiemelkedően magas létszámmal indul. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy most ezen a pázmányos szakon volt a legmagasabb ponthatár. Összesen 653 hallgató nyert felvételt valamelyik pszichológiaképzésre – idén már levelező munkarendben is elérhető a mesterképzés.

Változatlanul nagyon népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, amelyek mesterszintű folytatása is zavartalan. Az újnak számító mesterképzések közül a gondoskodáspolitikai tanulmányok 169, a mentálhigiénés családkonzulens 94, a modern Közel-Kelet-tanulmányok 43 fővel gyarapítja a felvettek létszámát.

A jelentkezések száma igazolja, hogy a képzési portfólió bővítése megalapozott, a kínált szakok valódi társadalmi és munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki.

A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) is szép eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást. A kar stratégiája továbbra is az, hogy stabil hallgatói létszám mellett évről évre egyre tehetségesebb hallgatókat vonzzon. Ez idén is megvalósult: a felvettek száma 818 fő, szemben a tavalyi 806-tal.

A kar jellegadó szakjára, az ötéves jogász osztatlan szak nappali munkarendű formájára a tavalyinál 20 fővel többen, 357-en nyertek felvételt. Közülük 102-en állami ösztöndíjas képzésen fognak tanulni, itt a ponthatár 469 (tavaly 467) volt. 255-en önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat, itt 420 pontra (tavaly 400-ra) volt szükség a bejutáshoz. Az, hogy a nappalis jogászképzésre való felvételhez legalább 420 pontra volt szükség, országosan is kiemelkedő követelmény. Levelező munkarendben 364 joghallgató kezdheti meg ősszel tanulmányait, 23 fővel többen, mint tavaly.

A JÁK az igazságügyi igazgatási alapszakra idén 49 nappalis és 33 levelező hallgatót vett fel. A bejutáshoz szükséges pontszám mindkét munkarendben nőtt az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésen is.

A Master of Business Administration (MBA) mesterszakon idén emelkedett a felvettek létszáma: e képzésen 15 levelezős hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ők mind állami ösztöndíjas képzésre nyertek felvételt.

A JÁK képzésein a legtöbb szak esetében nőtt a ponthatár, az átlagpontszámok pedig minden képzésen magasabbak voltak, mint az előző évben.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) esetében az idei felvételi eljárásban az elmúlt évekhez képest kiemelkedően magas volt az érdeklődés. A 2025/26-os tanévre az alap- és mesterképzéseket együttvéve jelentősen, közel 32 százalékkal nőtt a felvettek száma, ami jól tükrözi a kar folyamatosan erősödő szakmai presztízsét.

A legnagyobb érdeklődés a mérnökinformatikus BSc-képzést övezte: az ötszörös túljelentkezés mellett a felvételi ponthatár is emelkedett tavalyhoz képest. A molekuláris bionika mérnöki BSc szakra közel háromszoros túljelentkezés volt tapasztalható, és a ponthatár ezen a szakon 14 ponttal emelkedett. Az idei eredmények alapján összesen 196 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az ITK-n 2025 szeptemberében BSc vagy MSc szinten.

A kar vezetése büszkén tekint az eredményekre, és megerősítésként értékeli abban, hogy az ITK képzései a hazai felsőoktatási palettán továbbra is vonzó alternatívát kínálnak a mérnöki, informatikai és bionikai területeken elkötelezett fiatalok számára.

A Hittudományi Kar (HTK) felvételi eljárása elválik az országos általános felvételitől, mivel a hitéleti képzésekre eltérő szabályok vonatkoznak. Ezért itt végleges felvételi eredményekről később várható beszámoló.

Azok számára, akik ezúttal nem nyertek felvételt a megjelölt szakokra, hamarosan megnyílik a pótfelvételi eljárás lehetősége, amelyen újra jelentkezhetnek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghirdetett képzéseire, amelyekről hamarosan tájékoztatják az érdeklődőket.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír