A Pázmány továbbra is népszerű választás – Közeledik a felvételi ponthatárok kihirdetése

A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik: nemcsak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Jog- és Államtudományi Kar, valamint az Információs Technológiai és Bionikai Kar szakjai egyaránt sok jelentkezőt vonzottak: összesen több mint 24 ezer jelentkezés érkezett.

Nagy öröm az intézmény számára, hogy ilyen sokan gondolják úgy, hogy a Pázmányon szeretnék megkezdeni egyetemi tanulmányaikat. Az elmúlt hónapok visszajelzései és a jelentkezési adatok egyaránt azt mutatják, hogy az egyetem értékalapú szemlélete, magas színvonalú képzései és sokszínű szakmai kínálata továbbra is vonzó a felvételizők számára.

Most már mindenki a következő fontos mérföldkőre készül: a 2026 szeptemberében induló képzések ponthatárainak kihirdetésére, amely várhatóan július 23-án este lesz.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír