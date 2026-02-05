A PPKE bekerült a világ legjobb egyetemei közé a friss nemzetközi szakterületi rangsorok alapján

A Pázmány a THE-listán

A Times Higher Education World University Rankings by Subject friss rangsora mérföldkő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) számára, ugyanis a jogi, valamint a bölcsész- és művészettudományok tudományterületen az intézmény első alkalommal került fel a listára. Ráadásul a magyar katolikus egyetem két tudományterületen is szerepel: a jogtudományok területén a 401+ kategóriában, míg a bölcsész- és művészettudományok esetében a 601–800. helyezési sávban kapott helyet.

A Times Higher Education a világ egyik legbefolyásosabb felsőoktatási magazinja és adatszolgáltatója, amely Londonban székel. Bár eredetileg újságként indult, ma már leginkább az egyetemi világranglistáiról ismert. Rangsorát gyakran emlegetik a „három nagy” egyetemi rangsor egyikeként a QS (Quacquarelli Symonds) és az ARWU (Academic Ranking of World Universities, Sanghaj) mellett.

A THE szakterületi rangsora a világrangsor módszertanára épül, tudományterületenként eltérő súlyozással vizsgálja az oktatás, a kutatás, a tudományos hatás és a nemzetközi jelenlét mutatóit. Elsősorban a tudományos teljesítményt és a kutatások minőségét méri, így a Pázmány számára azért jelentős, mert igazolja, hogy a jogi és bölcsészettudományi kutatásai világszinten is idézettek és szakmailag hitelesek.

Előrelépés a QS Europe rangsorában

Számottevő előrelépést ért el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a QS World University Rankings: Europe 2026 rangsorában is: az intézmény a korábbi 551–600. helyezési sávból az 551–560. helyre lépett előre, ami a 2025-ös eredményhez képest mintegy 40 hely javulást jelent a regionális rangsorban. Az előrelépés azért is jelentős, mivel a QS 2026-os rangsorában a tavalyihoz képest 288 külföldi és három hazai felsőoktatási intézménnyel többet, összesen 958 intézményt értékelt.

A QS értékelése szerint a PPKE elsősorban a nemzetközi hallgatói mobilitás, valamint az akadémiai és munkáltatói hírnév területén mutatott fejlődésnek köszönhetően végzett előkelőbb helyen a tavalyinál.

Ez a rangsor kiemelten kezeli az intézményi hírnevet és a diplomaszerzés utáni kilátásokat is, így arra is visszajelzést ad, hogy a Pázmányon szerzett oklevél európai szinten is elismert „márkává” vált a munkaerőpiacon.

A 2026-os eredmények egyértelműen visszaigazolják, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és kutatási teljesítménye már nemzetközi összevetésben is versenyképesnek bizonyul, láthatósága erősödik.

Forrás és fotó: PPKE 1, 2

