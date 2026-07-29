A Püspöki Szinódus Főtitkársága segédanyagot készített 2027-re a helyi egyházak számára

A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mario Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta: „Az értékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket.”

Mit jelent emlékezni?

A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a Püspöki Szinódus Főtitkárságának most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és az előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik (a 2025-ös záródokumentum és a végrehajtási fázis segédlete, a 2027/28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga), és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti.

Kiknek szól a dokumentum?

A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről szól, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. XIV. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki szemlélet. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik.

Közösségi levelek

A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, amelyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy háromlépcsős lelki áttekintésről van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat, a záródokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből a beszámoló és a többi egyháznak írt levél születik. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi (litterae communionis), amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek.

Az egyházi gyűlések felelőssége és eredményei

A beszámoló leírásával és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-ig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a Szinódusi Főtitkársággal.

Szinódusi naptár

Az egyházmegyei és eparchiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 októberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021–2028-as szinódus megvalósító folyamatát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír