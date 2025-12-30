A remény Krisztushoz kötött valóság – A szentév lezárása külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

Szent Család vasárnapján a gyulafehérvári székesegyházban – akárcsak a világ valamennyi székesegyházában – ünnepi szentmisében került sor a szentév egyházmegyei lezárására. A szentmise főcelebránsa, Kovács Gergely érsek szentbeszédében hangsúlyozta: „A szentév lezárása több, mint egy liturgikus ünnep. Számvetés. Megállás. Mérlegelés. Annak őszinte vizsgálata, hogy a mögöttünk álló egy év valóban gyümölcsöt hozott-e életünkben.” Emlékeztetett arra, hogy a főegyházmegyében harmincnál is több jubileumi szentmisére és ünnepre került sor, számos zarándoklat volt Gyulafehérvárra és a négy kijelölt jubileumi templomba – Csíksomlyóra, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Brassóba –, valamint számos főegyházmegyei és plébániai, továbbá családi és egyéni zarándoklat indult Rómába is.



A jubileum mégsem vallási rendezvénysorozat, nem lelkipásztori kampány, hanem esély és lehetőség a megtérésre, az újrakezdésre, és mindenekelőtt a remény megerősítésére egy megtört, fáradt és gyakran reményvesztett világban.

A remény nem illúzió, nem puszta optimizmus, nem lelki hangulat, hanem Krisztushoz kötött valóság: olyan remény, amely nem csal meg.

A remény, a megtérés és a zarándoklás hármas témájához kapcsolódó szentbeszédét zárva az érsek rámutatott: „A jubileumi év végén azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy kivé lettünk közben. Ha a remény erősebb lett, ha a felelősség mélyebb lett, ha több volt az irgalom, mint az önigazolás, akkor a szentév nem volt hiábavaló.” A jövőre vonatkozóan mindenki feladatát így határozta meg: „nem következhet visszatérés a régi kerékvágásba, hanem mindazt, ami a szentévben megszületett, tovább kell vinni.

A remény nem alkalmi üzenet. A megtérés nem egyszeri döntés. A zarándoklás nem ér véget a szentév lezárásával.”



A Te Deum eléneklése és az ünnepi áldás előtt a főpásztor megköszönte a jubileumi év tervezésében és szervezésében részt vevők munkáját, külön is kiemelve Kerekes László segédpüspököt és Hurgoi Sándor kanonokot, szemináriumi prefektust, a jubileumi év főegyházmegyei koordinátorát.

Végül köszönetet mondott a zárószentmisén éneklő Lux Aurumque csíkszeredai kórusnak, a jelenlévőknek, és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepi szentmise méltó megünnepléséhez.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

December 28-án ünnepélyes szentmise keretében zárta le a Szent Család – Jézus, Mária és József – főünnepén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a 2025-ös jubileumi szentévet a nagyváradi egyházmegyében.



Homíliájában a főpásztor úgy fogalmazott: „Ez az idő rendkívüli időnek számított, amikor talán egy kicsit megálltunk és jobban figyeltünk hitünkre, de főleg a remény forrásait kerestük. Próbáltuk az egyházmegyénk több templomában, közösségben megállni és hirdetni a remény üzenetét. Mindezekért hálát adunk, kifejezzük ragaszkodásunkat és elköteleződésünket is arra, hogy a szentév lezárása nem egyfajta befejezést kell jelentsen a mi életünkben, hanem a megújulás jegyében tovább akarunk haladni. Tovább akarjuk vinni az üzenetet, a reményt, a hitünket megélni és tanúságtevő életet élni.”

Pék Sándor, a székesegyház plébánosa kiemelte: a szentév szimbóluma a kapu, mert Jézus azt mondja: én vagyok a kapu (vö. Jn 10,7–10). Ugyanúgy a kereszt is egy kapu: a megváltás kapuja. A missziós keresztet egy évvel ezelőtt helyezték el a székesegyházban, és január másodikán tartották az első missziós napot. Ezt követően minden hónap első csütörtökén missziós napokat tartottak az egyházmegye templomaiban, közösségeiben a kereszt jelenlétében. A napok keretében szentmisékre, tanúságtelekre, missziós beszédekre, szentségimádásra került sor. „Mindez szimbolizálta az igazságot, az életet, az örömöt, az úton levést, amiben Isten részesít bennünket” – fogalmazott Pék Sándor. Az ünnepi szentmisén részt vett Roos Márton nyugalmazott temesvári megyéspüspök. Közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Szent Család ünnepén a temesvári Szent György‑székesegyházban Pál József Csaba temesvári megyéspüspök pontifikális szentmise keretében zárta le az egyházmegye 2025-ös jubileumi szentévét.

A szentmisén vele koncelebráltak az egyházmegyés papok, a liturgia zenei szolgálatát a Harmonia Christi ökumenikus ifjúsági kórus, valamint a székesegyház Exultate énekkara látta el.

A szentmise kezdetén a főpásztor így imádkozott: „A remény Istene, aki a Szentlélek ereje által betölt bennünket örömmel és a hit békéjével, legyen mindnyájatokkal. Együtt éltük meg ezt a jubileumi évet, egy népként emeltük Istenhez hálaadó és könyörgő imáinkat. A jubileumi teljes búcsú által az Úr a kegyelem és áldás folyóját árasztotta ránk.”

A vasárnapi evangéliumot Kiss Mihály diakónus hirdette.

Román, magyar és német nyelven elmondott homíliájában a megyéspüspök így fogalmazott: „A jubileumi kereszt, amelyet a szentév kezdetén helyeztünk az oltár mellé, emlékeztet bennünket arra, honnan ered a mi reménységünk.” Felsorolta az év során egyházmegyei szinten megszervezett eseményeket.

A Szent Család ünnepén bemutatott szentmise végén a temesvár‑józsefvárosi plébániai közösség tagjaként a Muntean házaspár, Petru és Monica tettek tanúságot. Végül a püspök külön megáldotta a családokat.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Szent Család ünnepén a Tours-i Szent Márton-székesegyházban ünnepélyes szentmise keretében Lucsok P. Miklós OP munkácsi főpásztor egyházmegyei szinten lezárta a jubileumi szentévet.

A Munkácsi Egyházmegyében a szentévre két templom volt kijelölve, ahová a hívek elzarándokolhattak: a munkácsi székesegyház és a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom.



A szentmise december 28-án az egyházi személyek és ministránsok ünnepélyes bevonulásával kezdődött, a főpásztorral koncelebrált Pogány István plébános, Hortobágyi Arnold OSB és Herzanics Szerhij püspöki irodaigazgató.

Lucsok P. Miklós OP homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jubileumi szentévben Isten különleges kegyelmet és áldást ajándékozott. Az Úr reményt és békét kínált mindenkinek, azt üzenve: „Bátorság, ne féljetek!”

Emlékeztetett: a jubileumi év lényege, hogy visszakapjuk azt, ami igazán a miénk: Isten szeretetének teljességét. Ehhez a legfontosabb az, hogy megszabaduljunk minden bűntől, tehertől, amely elzárja szívünket Isten szeretetétől, hogy visszakapjuk a kegyelmet.

Rámutatott az imádság fontosságára az elhunytakért, különösen az elesett katonák lelkéért. Ahogyan a jubileumi év idején, most is arra kérte a híveket, imádkozzanak értük, hogy mielőbb eljuthassanak a mennyországba, hogy onnan közbenjárjanak a békéért, hogy véget érjen a háború. A megtérésnek és a kegyelemben való életnek a célja az, hogy Isten közöttünk legyen, és Ő uralkodjon az életünkben.



A 2026-os évet az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Jézus Szentséges Szíve évének nyilvánította.

A jubileumi szent kapu ugyan most bezárult, de Isten kegyelmének a kapuja mindig nyitott

– emlékeztetett a püspök. Arra buzdította a híveket, hogy keressék és fogadják be Jézus kegyelmeit, hiszen Krisztus szíve soha nem zárul be, Ő minden embert szeretettel vár.

A hívek hálát adtak azokért, akik kilenc hónapon keresztül imádkoztak egy meg nem született gyermekért. A Te Deum közös eléneklése után pedig a családok megáldása emlékeztette a híveket arra, hogy

a kegyelem befogadása és a családok szeretetben való megőrzése Isten szeretetének gyakorlati megvalósulása a mindennapokban.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Szabadkai Egyházmegye

December 28-án, Szent Család vasárnapján ünnepi szentmise keretében zárta le Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök a 2025-ös jubileumi szentévet a Szabadkai Egyházmegyében.



„Ez az Úrtól kapott kegyelmi időszak bizonyára valamennyiünk lelki megújulására szolgált. A különféle zarándoklatok, a lelki találkozók, valamint a jó cselekedeteink hozzájárultak Isten és felebarátaink iránti szeretetünk nagyobbításához. Remélem, hogy hitünkben is megerősödtünk ebben a háborgó világban” – mondta a főpásztor.

Kiemelte: a család Isten ajándéka, ami egy életre szól, Jézus is ilyen kapcsolatban élt Máriával és Józseffel. A Mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz anyát, hanem gondoskodó, példaadó nevelőapát is választott Fiának, akit e világba küldött. Így Jézus egy biztonságos, harmonikus családi életben készülhetett fel küldetésének teljesítésére.



„Alakítsuk életünket az Úr igéi szerint, hogy családjaink szeretetben, és békében gyarapodjanak, ezáltal egy egységes gondolkodású nemzedéket neveljünk fel” – hangzott el a szentbeszéd végén.

A szentmisén a zenei szolgálatot a székesegyház Albe Vidaković kórusa látta el. A liturgia végén a Te Deum himnusz hangzott el magyar és horvát nyelven, majd az áldást követően a Mennyből az angyal énekkel zárult az ünneplés.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

