A remény nem csal meg – Egyházmegyei ifjúsági találkozót tartottak Kaplonyban

A rendezvény mottója Ferenc pápa lelkesítő üzenete volt: „A remény nem csal meg”. Délelőtt Hortobágyi Arnold OSB és Csáki Fülöp OFM tartottak előadást. A szerzetes papok iránymutatást, lendületet és bátorítást adtak a fiataloknak.

A kiscsoportos beszélgetések során a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat, kérdéseiket és küzdelmeiket, miközben jobban megismerhették egymást is.

Délután változatos programok várták a résztvevőket: interaktív lelki ösvény, tárlatvezetés a kriptában, vidám zenei vetélkedő, kalandtúra és kézműves-foglalkozás. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy beszélgessenek a jelen lévő szerzetesekkel, társasjátékozzanak vagy métázzanak. A templom és környéke a lelki elmélyülés helyszínévé vált, a beszélgetés és a szentgyónás sokak számára hozott békét és megújulást.

A találkozó központi eseménye a szentmise volt, amelyet Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be. A főpásztor arra biztatta a fiatalokat, hogy legyenek a remény emberei otthonaikban, az iskolákban és kortársaik körében.

A szentbeszédet Hortobágyi Arnold mondta, aki Munkácsról érkezett. A háború félelmetes tapasztalataiból merítve hangsúlyozta: a nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetekben se feledjük, hogy Jézus a mi igazi reményünk.

A béke üzenetét hozta, a 34. zsoltár 15. versét idézve: „Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!” Mindenki maga döntheti el, hogy milyen tapasztalatokkal kapcsolódik a világhoz. Mert lehet építeni a jövőt a sebeidre és a sebeidből – mondta a bencés szerzetes.

A szentmise végén a szervezők nevében Mayer Nándor ifjúsági és ministránslelkész mondott köszönetet mindazoknak, akik jelenlétükkel, munkájukkal és liturgikus szolgálatukkal hozzájárultak a találkozó megvalósulásához, a nap szebbé tételéhez.

A program zenés mulatsággal folytatódott, a vidám, felszabadult hangulatról a Petri Band zenekar gondoskodott.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

