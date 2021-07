A reneszánsz jegyében zajlott az idei művészeti tábor a győri Prohászka-iskolában

A zenei, képző- és iparművészeti programok sorával ezúttal a reneszánsz időszakát idézték meg. A táborban részt vevők tanultak korabeli dalokat, hallgattak hangszeres zenét, tánclépéseket próbálgattak, sőt egy alkalmi zenekar is született a zenét tanuló diákok és lelkes szülők bekapcsolódásával. A kort alkotó tevékenységek sorával idézték meg. Készültek reneszánsz díszítésű kézműves könyvek, csilingelő szélcsengők, változatos technikával grafikai nyomatok, illusztrációk, fémdomborítással képkeretek és képek, fátylas fejdíszek a lányoknak és lovagi sisakok a fiúknak, sőt a környezettudatosság jegyében reneszánsz motívumokkal díszített vászontáskák is készültek a műanyagtáskák kiváltására.

Igyekeztek felfedezni szülővárosuk reneszánsz emlékeit is: jártak a csodálatos Magyar Ispitában, a Püspökvárban, sőt a toronykilátóból is keresték a belváros reneszánsz kori átépítésének, a győri reneszánsz vár falainak és bástyáinak nyomait. Megtekintették a Káptalandombon a Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában című új kiállítást is, ahol elsősorban a Szűzanyát ábrázoló kegykép és Szent László királyunk csodálatos hermája ihlette alkotásra a résztvevőket.

Egy teljes napot töltöttek Visegrádon, ahol Mátyás király palotáját, a reneszánsz kor lakáskultúráját és életmódját, a Fellegvárban pedig Károly Róbert korát és a közkedvelt visegrádi vadászatok világát ismerhették meg. Az egyhetes tábor rengeteg élményt, tudást, kézzelfogható alkotást eredményezett a gyerekeknek, akik az Erzsébet Alapítvány támogatásának köszönhetően jelképes összegért vehettek részt a programon. A sok pozitív visszajelzés, szülőktől érkező köszönő levelek hatására a programot jövőre is folytatni szeretnék. A 2022-ben megvalósuló Prohászka Művészeti tábor témája a népművészet lesz: népdalok, népballadák, s az alkotásokban a magyar népi motívumkincs és hagyományos kismesterségek fognak megelevenedni.

Szerző és fotó: Pintérné Gergics Ágnes

Forrás: Győri Egyházmegye



Magyar Kurír