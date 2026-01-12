A Sapientia Főiskola változatos képzési kínálattal várja a jelentkezőket Budapesten

Elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás, melynek keretében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola is várja a jelentkezőket nappali tagozatos képzéseire, valamint a szakirányú továbbképzésekre, tanfolyamokra is.

A Sapientia Főiskola keresztféléves felvételi eljárást hirdet 2026. februári kezdéssel szupervizor szakirányú továbbképzésre. A jelentkezéseket 2026. január 15-ig a főiskola belső felvételi rendszerében várják.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola általános felvételi eljárást hirdet 2026. szeptemberi kezdéssel az alábbi képzéseire:

2026. február 15-ig lehet jelentkezni a hittanár-nevelőtanár – közismereti szakos tanár (ELTE) képzésre a felvi.hu központi felvételi rendszeren keresztül és a főiskola belső felvételi rendszerében.

2026. április 27-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni az alábbi képzésekre:

teológia

katekéta – lelkipásztori munkatárs

teológiai felkészítő modul (részismeret)

hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés

hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés

lelkigondozó képzés (pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés)

2026. május 31-ig várják a jelentkezéseket a főiskola belső felvételi rendszerében az alábbi képzésekre:

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta

Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia

vallásismeret

2026. augusztus 31-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni:

család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzés

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés

A Sapientia Főiskola az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg a 2025/2026. tanév tavaszi félévére:

jegyesoktatók képzése
jelentkezési határidő: 2026. január 22.

ismerkedés az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés módszerével
jelentkezési határidő: 2026. február 7.

ismerkedés az Antalfai személyiségfejlesztő meseterápia alapjaival – sajátélményű önismereti csoport
jelentkezési határidő: 2026. február 17.

nevelés irodalomterápiás eszközökkel
jelentkezési határidő: 2026. február 17.

zarándoktábor-vezető képzés
jelentkezési határidő: 2026. március 4., szerda éjfél

Szeretettel vár mindenkit a Sapientia – a szerzetesi főiskola, nem csak szerzeteseknek!

A 25 éves intézmény Budapest belvárosában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található. A fenntartó három szerzetesrend – a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya – 2000-ben egyesítette a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.

A főiskola oktatói szerzetesek és világi szakemberek; keresztény szemlélet, személyes odafigyelés, összetartó közösség jellemzi az intézményt.

Az iskola elkötelezett az Egyház és a társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is; ezt többek között a szüntelenül megújuló, sokszínű szakirányú továbbképzésekkel is szolgálja. A hallgatók előtt nyitva áll az Erasmus-ösztöndíjak lehetősége.

A Sapientia az évek során számos együttműködést alakított ki a szerzetesrendek mellett a hittudományi főiskolákkal, a felsőoktatási, elsősorban a tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Kormány Gábor

