A Sapientia Főiskola változatos képzési kínálattal várja a jelentkezőket Budapesten

A Sapientia Főiskola keresztféléves felvételi eljárást hirdet 2026. februári kezdéssel szupervizor szakirányú továbbképzésre. A jelentkezéseket 2026. január 15-ig a főiskola belső felvételi rendszerében várják.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola általános felvételi eljárást hirdet 2026. szeptemberi kezdéssel az alábbi képzéseire:
2026. február 15-ig lehet jelentkezni a hittanár-nevelőtanár – közismereti szakos tanár (ELTE) képzésre a felvi.hu központi felvételi rendszeren keresztül és a főiskola belső felvételi rendszerében.
2026. április 27-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni az alábbi képzésekre:
• teológia
• katekéta – lelkipásztori munkatárs
• teológiai felkészítő modul (részismeret)
• hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés
• hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés
• lelkigondozó képzés (pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés)
2026. május 31-ig várják a jelentkezéseket a főiskola belső felvételi rendszerében az alábbi képzésekre:
• Antalfai fejlesztő művészetterapeuta
• Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia
2026. augusztus 31-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni:
• család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzés
• gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés
A Sapientia Főiskola az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg a 2025/2026. tanév tavaszi félévére:
• jegyesoktatók képzése
jelentkezési határidő: 2026. január 22.
• ismerkedés az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés módszerével
jelentkezési határidő: 2026. február 7.
• ismerkedés az Antalfai személyiségfejlesztő meseterápia alapjaival – sajátélményű önismereti csoport
jelentkezési határidő: 2026. február 17.
• nevelés irodalomterápiás eszközökkel
jelentkezési határidő: 2026. február 17.
• zarándoktábor-vezető képzés
jelentkezési határidő: 2026. március 4., szerda éjfél
Szeretettel vár mindenkit a Sapientia – a szerzetesi főiskola, nem csak szerzeteseknek!
A 25 éves intézmény Budapest belvárosában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található. A fenntartó három szerzetesrend – a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya – 2000-ben egyesítette a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven.
A főiskola oktatói szerzetesek és világi szakemberek; keresztény szemlélet, személyes odafigyelés, összetartó közösség jellemzi az intézményt.
Az iskola elkötelezett az Egyház és a társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is; ezt többek között a szüntelenül megújuló, sokszínű szakirányú továbbképzésekkel is szolgálja. A hallgatók előtt nyitva áll az Erasmus-ösztöndíjak lehetősége.
A Sapientia az évek során számos együttműködést alakított ki a szerzetesrendek mellett a hittudományi főiskolákkal, a felsőoktatási, elsősorban a tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.
Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Fotó: Kormány Gábor
Magyar Kurír
