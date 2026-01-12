A Sapientia Főiskola változatos képzési kínálattal várja a jelentkezőket Budapesten

A Sapientia Főiskola keresztféléves felvételi eljárást hirdet 2026. februári kezdéssel szupervizor szakirányú továbbképzésre. A jelentkezéseket 2026. január 15-ig a főiskola belső felvételi rendszerében várják.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola általános felvételi eljárást hirdet 2026. szeptemberi kezdéssel az alábbi képzéseire:

2026. február 15-ig lehet jelentkezni a hittanár-nevelőtanár – közismereti szakos tanár (ELTE) képzésre a felvi.hu központi felvételi rendszeren keresztül és a főiskola belső felvételi rendszerében.

2026. április 27-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni az alábbi képzésekre:

• teológia

• katekéta – lelkipásztori munkatárs

• teológiai felkészítő modul (részismeret)

• hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés

• hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés

• lelkigondozó képzés (pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés)

2026. május 31-ig várják a jelentkezéseket a főiskola belső felvételi rendszerében az alábbi képzésekre:

• Antalfai fejlesztő művészetterapeuta

• Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia

• vallásismeret

2026. augusztus 31-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni:

• család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzés

• gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés

A Sapientia Főiskola az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg a 2025/2026. tanév tavaszi félévére:

• jegyesoktatók képzése

jelentkezési határidő: 2026. január 22.

• ismerkedés az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés módszerével

jelentkezési határidő: 2026. február 7.

• ismerkedés az Antalfai személyiségfejlesztő meseterápia alapjaival – sajátélményű önismereti csoport

jelentkezési határidő: 2026. február 17.

• nevelés irodalomterápiás eszközökkel

jelentkezési határidő: 2026. február 17.

• zarándoktábor-vezető képzés

jelentkezési határidő: 2026. március 4., szerda éjfél

Szeretettel vár mindenkit a Sapientia – a szerzetesi főiskola, nem csak szerzeteseknek! A 25 éves intézmény Budapest belvárosában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található. A fenntartó három szerzetesrend – a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya – 2000-ben egyesítette a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven. A főiskola oktatói szerzetesek és világi szakemberek; keresztény szemlélet, személyes odafigyelés, összetartó közösség jellemzi az intézményt. Az iskola elkötelezett az Egyház és a társadalom szolgálatára vállalkozó világiak képzésében is; ezt többek között a szüntelenül megújuló, sokszínű szakirányú továbbképzésekkel is szolgálja. A hallgatók előtt nyitva áll az Erasmus-ösztöndíjak lehetősége. A Sapientia az évek során számos együttműködést alakított ki a szerzetesrendek mellett a hittudományi főiskolákkal, a felsőoktatási, elsősorban a tanárképzési intézményekkel, valamint a gyakorlóhelyeket nyújtó partnerintézményekkel.

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Kormány Gábor

Magyar Kurír