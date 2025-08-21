A Schönstatt Mozgalom Mária-ünnepe a temesvári Szent György-székesegyházban

Az eseményen elhelyezték a templomban „Európa zarándokszentélyét”, azaz az Europa-Auxiliart (egy vándorkegykép, amely a Schönstatti Mozgalom révén Európa-szerte „utazva” segíti a hívek lelki életét és a közös imádságot) is, amelyet 2009 óta visznek el a kontinens különböző országaiba, hogy a hívek imádkozhassanak előtte. A Szűzanya képe egy fából készült keretben található, amelynek alakja a Háromszor Csodálatos Anyának szentelt schönstatti szentélyt idézi.

A „zarándok Szűzanya” vagy „zarándokszentély” kampányát 1950-ben Brazíliában indította el a hétgyermekes családapa, João Luiz Pozzobon (1904–1985) diakónus, a Schönstatt Mozgalom tagja. Pozzobon 35 éven keresztül, egészen haláláig több mint 140 ezer kilométert tett meg, vállán hordozva a Háromszor Csodálatos Anya (Mater Ter Admirabilis) képét, amit családokhoz, otthonokba, kórházakba, iskolákba és börtönökbe vitt el. Ezzel mindenhol elősegítette a Szűz Máriával való kapcsolat elmélyítését és a közös imádságot, különösen a rózsafüzért. 2025. június 20-án XIV. Leó pápa jóváhagyta a dekrétum közzétételét, melyben elismerik João Luiz Pozzobon hősies erényit.

A zarándokszentély ügyét a temesvári egyházmegyében Horváth Beáta Mária schönstatti nővér karolta fel, aki közel tíz évvel ezelőtt szervezte meg az első találkozókat. Ma az egyházmegye több plébániáján működnek „zarándokszentély-csoportok”, amelyek közösen imádkoznak a Schönstatti Szűzanya szentélye előtt. A temesvári egyházmegyében a Schönstatt Mozgalom tagjai, illetve a Schönstatt Márianővérek Intézete (ISSM) közösségéhez tartozó nővérek több pasztorális területen tevékenykednek.

A szentmise kezdetén a főpásztor üdvözölte a jelenlévőket: „Mária népeként vagyunk együtt, akik különleges szeretettel és tisztelettel fordulnak a Szűzanya felé. Ma, amikor megáldjuk a szentélyek koronáit, különleges áldást kérünk a Jóistentől, különösen a betegek számára.”

A liturgián koncelebrált Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános, Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, Simon Ciubotaru temesvár-szabadfalui plébános és Katunayakage Claude Sandaruwan Perera TOR, a romániai Srí Lanka-i közösség káplánja.

A szentmise zenei szolgálatát Kelemen Krisztián, a temesvár-erzsébetvárosi plébániatemplom orgonistája, valamint Călin Iustin tanár végezte.

Magyar és román nyelvű homíliájában a megyéspüspök a Szűzanyához való ragaszkodás, kötődés fontosságát emelte ki.

Mint fogalmazott: ma a schönstatti Mária-szentélyek hordozóinak, őrzőinek találkozóját tartjuk. Ezek a szentélyek kicsiben magukban hordozzák azt a hatalmas valóságot, amit Szűz Mária tesz az emberiség életében. A máriás lelkületű családok nagy áldást jelentenek az egész emberiség számára.

Ma a keresztények elleni támadás sokkal árnyaltabb, mint a római keresztényüldözések idején. Lehet, hogy észre sem vesszük a ránk leselkedő veszélyeket. Ma a tévén, interneten keresztül árad a család szétrombolását célzó ideológia, különféle tudományosnak látszó praktikus szempontok alapján; közben a technológia sok családban elrabolja az időt a közös imádkozástól, ünnepléstől, egymástól. A máriás lelkületű keresztény szülők megpróbálnak saját életük példájával egyensúlyt biztosítani gyermekeiknek. A család melegsége ellenállóvá teszi a gyermekeket a külső káros behatásokkal szemben – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise keretében került sor a Schönstatti Mária-szentélyek koronázási szertartására. A jelenlévők közösen így imádkoztak: „Szűz Mária, ez a korona a tiéd. Fogadd el odaadásunk jeleként! Mi, a remény zarándokai, szívünk szándékait hozzuk eléd, és kérünk: uralkodj életünk felett, vezess minket Krisztushoz és formálj minket az ő képmására. Élj bennünk és általunk ebben a világban, hogy Krisztus megtalálja az utat az emberek szívéhez. Szűz Mária, uralkodj szívünkben, légy lelkünk Királynője, hogy szereteted átjárjon minket, vezessen és egyesítsen mind jobban Fiaddal. Ámen.”

Miután a megyéspüspök megáldotta a kis koronákat és a Szent Gellért-mellékoltár előtt elhelyezett szentélyeket, a csoportfelelősök megkoronázták a Mária-képeket.

A szertartás végén Horváth Beáta Mária schönstatti nővér köszönetet mondott Pál József Csaba főpásztornak és a jelen lévő papoknak a szentmise bemutatásáért, illetve mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep megszervezéséhez, továbbá minden hívőnek, akik imában csatlakoztak a schönstatti nővérekhez és közösségekhez ezen a szentmisén.

Az est agapéval zárult a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ebédlőjében.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír