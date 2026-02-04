A skizma ellen: Folytatódnak a megbeszélések a Szentszék és a Szent X. Pius Papi Testvérület között

„A Szent X. Piusz Társaság és a Szentszék között folytatódnak a kapcsolatok. A cél a felmerült nézeteltérések kezelése, illetve egyoldalú megoldások elkerülése” – jelentette ki Matteo Bruni, válaszul egy újságírói kérdésre, amely a Szentszék álláspontjára kérdezett rá annak kapcsán, hogy a Szent X. Piusz Társaság február 2-án, hétfőn hivatalosan bejelentette, hogy a franciaországi Flavigny-sur-Ozerain Saint-Curé d’Ars („A szent arsi plébános”, Vianney Szent János közkedvelt elnevezése – a szerk.) nevű nemzetközi szemináriumában július elsején püspököt szentelnének.

A Szent X. Piusz Társaság közleménye utal arra, hogy levelet küldtek a Szentszéknek, amelyben kifejezték „a Társaság különös igényét arra, hogy biztosítsa püspökei szolgálatának folytonosságát”. A közlemény szerint a Szentszék „egy olyan levelet küldött nekik, amely érdemben nem válaszol a kéréseikre”, ezért döntött a társaság úgy, hogy a jelzett úton halad tovább.

A Szent X. Piusz Papi Testvérület

A Szent X. Piusz Papi Testvérület vagy Testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia római katolikus Marcel Lefebvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a Katolikus Egyház számos reformját elutasítja, amely a II. Vatikáni Zsinat nyomán jött létre. Fő feladata „a katolikus hagyomány őrzése annak teljességében és tisztaságában, igazságainak tanítása, erényeinek terjesztése, különösképpen a római katolikus papságon keresztül”. Ezt a szentségek kiszolgáltatásával és a hagyományos latin mise bemutatásával kívánják fenntartani.

A Szent X. Piusz Papi Testvérület az elmúlt években a Szentszék részleges elismerését nyerte el: a papjaik által meghallgatott szentgyónások 2016. november 20-a óta, illetve a papjaik által celebrált házasságkötési szertartások 2017. április 4-e óta egyházjogilag érvényesnek minősülnek. Továbbá a Szent X. Piusz Papi Testvériségben felszentelt papokat a Szentszék automatikusan hivatalból elismeri katolikus papnak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír