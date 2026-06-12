A szamosújvári örmény katolikus székesegyház búcsúját ünnepelték

A legjelentősebb erdélyi örmény egyházi ünnep az imádságos együttlét mellett jó alkalom volt az erdélyi örmény katolikusok és az innen elszármazott örmények találkozására is.

Nagy számban érkeztek a zarándokok az örmény katolikus székesegyházba az erdélyi plébániákról, Gyergyószentmiklósról, Szépvízről és Erzsébetvárosról, valamint a területileg hozzájuk tartozó közösségekből, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről és Kolozsvárról. Az idei búcsúra is elzarándokoltak a budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hívei is, akik közül többen erdélyi örmény gyökerekkel rendelkeznek.

Az ünnepi Szent Liturgiát, amelyen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a romániai örmény katolikus ordináriátus apostoli kormányzója is jelen volt, Bedros Marashlian Haddad, a budapesti Orlay utcai örmény katolikus templom lelkivezetője vezette Küsmődi Attilla protosyncellus (általános helynök) és Gábor Zoltán szépvízi örmény katolikus plébános jelenlétében, nagyszámú budapesti és helyi asszisztenciával.

A liturgia zenei szolgálatát Molnár Árpád szamosújvári karnagy vezetésével a helyi és budapesti örmény kórus végezte.

Az ünnep szépségét emelte a gyergyószentmiklósi vörösköpönyegesek díszőrsége is. Jelent voltak a testvéregyházak – görögkatolikusok, reformátusok – képviselői, valamint a közéleti személyiségek is.

A búcsú budapesti szónoka Világosító Szent Gergely és Szent Malojan Ignác életpéldáját állította a zarándokok lelki szemei elé, kiemelve a hitben való megmaradás fontosságát.

Küsmődi Attila protosyncellus hálatelt szívvel köszönte meg a főpásztornak a jelenlétet, majd köszönetet mondott az erdélyi örmény katolikusoknak, hogy ismét meghallották a hívást és fontosnak tartották elzarándokolni az erdélyi örmény katolikusok anyatemplomának búcsúünnepére Szent Malojan Ignác és Világosító Szent Gergely, az örmények apostola tömlöcből való kiszabadulásának ünnepén.

„Olyan kevesen vagyunk – hívta fel a figyelmet Küsmődi Attila –, hogy évente mind a négy templom búcsúünnepére el kellene zarándokoljunk. Példát vehetünk Bedros atyáról, akit tavaly ősszel mutattak be Budapesten és ma már magyarul prédikált, jó lenne, ha mi is ugyanígy megtanulnánk örményül.” Majd jó példával elöl járva örmény nyelven köszöntötte a híveket, akik hatalmas tapssal viszonozták szavait. Végezetül köszönetet mondott az asszisztenciának és az egyesített kórusnak, amely csodálatos énekével „az örmény mennyországba emelt minket”.

A szent liturgia végén Világosító Szent Gergely és Szent Malojan Ignác Budapestről hozott ereklyéjével áldották meg a híveket.

A templomi ünnepséget követően a nyárikertben hagyományos örmény ángádzsáburt (marhahúsból, churuttal – szárított, savanykás örmény fűszeres joghurttal – készült leves, amibe fül alakúra formált, apró húsos táskákat főznek) fogyaszthattak a zarándokok, amelyet a szamosújvári örmény katolikus egyházközség tagjai készítettek erre az alkalomra.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Puskás Attila

Fotó: Capra Claudiu, Puskás Attila

Magyar Kurír