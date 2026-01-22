A szatmári egyházmegye egyháztanácsosainak találkozóját tartották Szatmárnémetiben

A találkozó első estéjén az erdődhegyi lelkigyakorlatos házban a jelenlévők megoszották egymással, ki hogyan érkezett, illetve hogy mit tud a keresztnevéről, milyen történet fűződik hozzá; majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program.

Másnap közel nyolcvanan gyűltek össze – elsőroban egyháztanácsosok és lelkipásztorok, de mintegy harminc érdeklődő is – a szatmárnémeti Megmaradás Házában, ahol Ilyés Csaba püspöki helynök bemutatta a résztvevőknek a szatmári egyházmegye hároméves lelkipásztori tervét.

Ezt követően Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök tartott előadást az ígéret éve első témájáról, Az ember teremtettsége és méltósága címmel. A főpásztor kiemelte, hogy ennek a három évnek legfőbb üzenete az, hogy „Ne féljünk!”, hiszen az ember a szeretet gyümölcse.

A program folytatásában a résztvevők kisebb csoportokban megoszthatták gondolataikat az előadással, valamint tanácsosi tevékenységükkel kapcsolatban. A megyéspüspök előadásából sokan kiemelték azt a gondolatot, hogy az Ószövetséget az Újszövetség fényében lehet megérteni, mely most új szemszögből világította meg az Ószövetséghez való viszonyukat. Az egyháztanácsosi tapasztalatok között szerepelt sok pozitívum a konkrét megvalósított munkálatokról, közösségi összefogásról és programokról, jó ötleteket kínálva egymásnak. Ugyanakkor a nehézségek is szóba kerültek – így az időhiány, az érdektelenség, a mai kor emberének információkkal és ingerekkel történő elárasztása, a kommunikációs nehézségek.

Délután meglátogatták a Boldog Scheffler János Rehabilitációs Központot, majd a Lépés ház – Szejke tanyán kézműves-foglalkozás és vacsora várta a résztvevőket.

A program vasárnap reggel ért véget.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír