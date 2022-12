A Szent István-bazilikában ünnepelt a Regnum Marianum közösség

A bevonulás után Horváth István atya, a Regnum házfőnöke köszöntötte Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt, aki a szentmise főcelebránsa és szónoka is volt, valamint a bazilika plébánosaként az ünnep méltó helyszínét is biztosította. Koncelebrált Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Balás Béla nyugalmazott kaposvári megyéspüspök is, valamint számos regnumi és meghívott atya.

Mohos Gábor szentbeszédében kifejtette, hogy az ősbűn az Isten és a saját magunkkal szembeni bizalmatlanságról is szól, ezért Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe figyelmünket az Istenbe vetett bizalomra is irányítja. Figyelmeztetett, hogy ennek fényében nem elégedhetünk meg a „félig kereszténységgel”, teljes szívünkkel kell Istent keresnünk. Elmondta, milyen fontos volt Mária döntése, hogy befogadja Isten fiát, hiszen Jézus így jöhetett közénk. Párhuzamba állítható ez a saját életünkkel is, hiszen a döntéseink alapján léphet be Isten a mi életünkbe is, így saját döntéseinken is sok múlik – zárta beszédét a szónok.

A homília után a közösségben újonnan fogadalmat tevő fiatalok lepték el a szentély lépcsőit. A közel kétszáz fiatal először a hívekkel együtt megújította hitvallását, majd elmondta a közösség fogadalmi imáját. A befogadás jeleként a Regnum Marianum vezetősége kézfogással köszöntötte a csapatok újonnan elköteleződött tagjait.

A szentmise után a hagyományokhoz híven a közösség díjainak átadása következett. Schmutzer Áron, a Regnum Marianum ifjúsági tisztje először a vendég papoknak és az ünnepi esemény szervezőinek kért tapsot. A díjazottak közül elsőként a 2022-es Év vezetőjét, Forrai Enikőt köszöntötték, aki díját nyár végén a csoportvezetők találkozóján már átvette. Ő tíz éve vezeti a rábízott csapatot, emellett pedig a Regnum több területén is évek óta aktív.

Idén első alkalommal adományozott a közösség vezetősége Regnum Marianum érmét. Az idén alapított elismeréssel az egyszeri, különleges, ám mégis számottevő tettekre szeretnék felhívni a közösség tagjainak figyelmét. Ez alkalommal Meszleny Zsófia és Horváth Veronika kapták az oklevélből és bronz érméből álló jutalmat korosztályos (úgynevezett réteg-) tábor szervezéséért és lebonyolításáért, valamint tábori életmentésért.

A 2022-es Év emberének járó korsót és oklevelet Lőw Gergő atyának ítélték, aki – bár római tanulmányai miatt nem tudott személyesen jelen lenni az ünnepségen – állandó aktív résztvevője a fiatalok táborainak és lelkigyakorlatainak. Lelkiismeretességét, őszinteségét és állandó másokra figyelését köszönték neki a díj adományozói – kiemelve, hogy még sok közös munkát remélnek vele.

Végül átadták a Pro Regno Mariano díjat, ami a közösség életműdíja. Idei díjazottja Blanckenstein Miklós atya, aki évtizedek óta aktív tagja a Regnum Marianumnak. Nemcsak példamutató vezetőként, hanem évtizedek óta alázatosan szolgáló tagjaként is tekint rá a közösség, ennek kifejezése a kerámia plakettből és oklevélből álló díj.

Az ünnep zárásaként a Regnum Marianum tagjai a bazilika altemplomában közös agapén vettek részt, ahol közvetlenül is köszönthették egymást.

Forrás: Regnum Marianum

Fotó: Reischl Krisztián

Magyar Kurír