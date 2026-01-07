A szenteltvíz a lelkünket tisztítja meg – Tisza-szentelés Szolnokon

A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola iskolai intézményegységétől gyalog, liturgikus zászlókat követve, gyönyörű hóesésben indultak el a résztvevők a sólyapályához. Útközben sok gyerek szólította meg Kocsis Fülöp atyát kérdéseivel.

A folyóparton tartott szertartáson Szkiba Tibor parókus és Boros András segédlelkész szolgált a metropolita oldalán. Az apostoli szakaszokat Krizs Olivér szolnoki kántor és Szakállas Csaba metropolitai szertartó olvasta, Kocsis Fülöp pedig az Evangélium szavaival idézte fel Jézus megkeresztelkedését.

„A szentelés szertartásában vízbe mártott gyertya Jézus Krisztust jelképezi – kezdte tanítását a metropolita –, aki által a víz megszentelődik. Mire használjuk a vizet?” – tette fel a kérdést a gyerekekhez fordulva, a válaszokra reagálva pedig kiemelte: az egyszerű vízzel a piszoktól tudjuk megtisztítani magunkat, a szenteltvíz viszont a lelkünket tisztítja meg. Azoknak van szüksége rá, akik jók akarnak lenni, és le akarják győzni a rosszat. A szenteltvíz segítségével ez sikerülhet is.

Vízkeresztkor lehetőségünk van megtisztulni és lelkileg megújulni. A Tisza megszentelésével az egész városnak szenteltvizet adunk. Aki merít belőle, az „isteni erővel” felruházott vizet vihet haza, hogy meghintse otthonát, megtisztítva ezzel minden gonosztól és rossztól.

Ünnepi tanítása után Kocsis Fülöp metropolita egyesével mártotta a vízbe a hármas gyertya lángjait, majd imádság kíséretében háromszori ráleheléssel, kezével és keresztjével érintve szentelte meg a folyót. A vízből merített egy kancsóval, és szokásához híven most is ivott belőle egy kortyot.

A megszentelt Tiszából vett vízzel meghintette a jelenlévőket, a folyóba mártott keresztet megcsókolva pedig mindenki kifejezhette Jézus iránti szeretetét.

Az ünnep az iskola kápolnájában folytatódott, ahol a házszentelési imák után Kocsis Fülöp érsek-metropolita megszentelte az intézmény termeit is.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír