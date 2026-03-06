A szentírásolvasás módszerei a hittanórán témában tartottak képzést Nagyváradon

A résztvevőket házigazdaként Böcskei László nagyváradi megyéspüspök köszöntötte, és testvéri szeretettel fogadta. Köszöntőjében a főpásztor hangsúlyozta a képzés időszerűségét, amely a Szentírást mint keresztény életünk alapját állítja a középpontba.

Szűcs Éva tanügyi előadó a református egyházkerület képviseletében köszöntötte a jelenlévőket, örömét fejezve ki a közös szervezés lehetőségéért, mely a tanévben immár második alkalommal valósulhatott meg, erősítve az egyházak közötti együttműködést a hitoktatás szolgálatában.

A továbbképzést Nemes István római katolikus hitoktató, módszertanos tanár vezette.

Az előadások és a gyakorlati műhelymunka gazdag módszertani eszköztárat kínáltak a Szentírás tanórai feldolgozásához. Az ismertetett módszerek különösen alkalmasak arra, hogy segítsék a Szentírás közös olvasását, mélyebb megértését, valamint hidat építsenek a bibliai szövegek világa és a mai ember élettapasztalata között, mind az iskolai oktatásban, mind a plébániai és gyülekezeti szolgálatban.

A képzés három fő módszertani területre épült: a bibliológ (bibliodráma) módszerére, a Szentírás olvasásának kisebb, interaktív formáira, valamint a háromlépéses bibliaolvasási modellre.

Ezek az eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szentírás ne csupán tananyag, hanem élő igeként szólaljon meg a hitoktatásban, segítve a tanulókat a személyes megszólítottság és a hitben való növekedés útján.

A továbbképzés második napján a főpásztor bemutatta a hitoktatóknak a püspöki palota kápolnáját is, rámutatva annak lelki és történelmi jelentőségére.

Részletek a résztvevők visszajelzéseiből:

„A képzés (...) nemcsak elvont elméleti síkon mozgott, hanem gyakorlatban be is mutatta egy-egy szentírási történet feldolgozását különböző módszerekkel. Jó volt csoportban dolgozni a különböző témákon (...) Mélyebben megérintett a csoportban kidolgozott izajási perikópa ízlelgetése, amikor érzéseinket, gondolatainkat osztottuk meg egymással írásban, s azok közül választottuk ki azt a részt, amelyik leginkább nekem szólt.”

„Nagyon sok új dolgot tanulhattam (...) Külön köszönöm katolikus testvéreinknek és a püspök atyának azt a végtelen kedvességet és szeretetteljes fogadtatást, amellyel bennünket fogadnak – ez valóban példaértékű. Az Úr áldása kísérje őket!”

„A szakmai program három pillérre épült (...): 1. Bibliológ: ahol számomra új fogalmakkal találkoztam, mint a „fekete tűz” és a „fehér tűz” – e módszer segítségével együtt élhettük át a bibliai üzeneteket, és az írott ige valóban megelevenedett közöttünk. 2. Kisebb, de rendkívül izgalmas és lendületes módszertani eljárások – gyakorlatias, könnyen alkalmazható ötletek, amelyek örömteli, élményszerű és vonzó módon segítik a Szentírás feldolgozását és közvetítését. 3. A háromlépéses bibliaolvasási modell – egy strukturált, átgondolt és jól felépített út, amely segít az Ige mélyebb megértésében és személyes befogadásában.

(...) soha nem tudhatunk annyit, hogy az Isten igéje ne tudna újra és újra meglepni, megszólítani és megújítani bennünket.

Ez a továbbképzés abban segített, hogy papi szolgálatomban az ige olvasása, elmélkedése és hirdetése soha ne váljon puszta rutinná vagy megszokássá, hanem mindig nyitott szívvel és megújulásra készen közeledjek hozzá. (...).”

„Különösen megérintett az a szemlélet, hogy a Szentírás nem pusztán tananyag, hanem párbeszéd Isten és ember között. Jó volt megtapasztalni, hogy a módszerek amelyeket láttunk nem technikák, hanem hidak: hidak a szöveg és a diák, múlt és jelen, hit és élet között.

A bibliológ megerősített abban, hogy a gyerekek gondolatai, kérdései és érzései értékesek, és hogy a bibliai történetekbe való belehelyezkedés mélyebb megértést és személyesebb találkozást tesz lehetővé. A kisebb módszerek gazdag eszköztárat adtak a kezembe, amelyeket bátran és kreatívan tudok majd alkalmazni a tanórákon. (...)

Jó volt megtapasztalni a felekezetek közötti nyitottságot és az egymástól való tanulás lehetőségét. Amit magammal viszek: bátorságot a módszerek kipróbálásához, nagyobb tudatosságot a szövegvezetésben, és azt a megerősítést, hogy

a Szentírás tanítása akkor igazán hiteles, ha személyes találkozássá válik.”

„Az új módszerek alkalmazása a hittanórákon változatosságot és új motivációt hoznak a gyermekeknek a hittanórán. Ezek által elmélyül ismeretük és hitük, megismerkednek jobban Istennel, Isten Szavával és a felebaráttal. Nekem is új lendületet hoz a hitoktatásban.”

„Nagyon érdekesnek találtam a Szentírás ilyen újszerű megközelítését. Mély gondolatokat élhettünk meg együtt, vagy épp felszabadultan, szinte gyermeki lelkesedéssel versenghettünk is. Hálásan köszönöm az élményt és a gazdagító tapasztalatot.”

„...szó esett a kontraszöveg (ellenevangélium) és a bibliafoci módszerekről is, amelyek új szemléletet adhatnak a hittanórák élményszerűbbé tételéhez.

Öröm volt megtapasztalni, hogy református és római katolikus vallástanárok együtt tanulhattak és oszthatták meg tapasztalataikat egymással.

A közös gondolkodás és a nyitott légkör sok új ötletet adott a mindennapi tanítói munkámhoz.”

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

