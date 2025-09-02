A Szentlélek megadja a szükséges bátorságot, bölcsességet és kitartást – Veni Sancte Várpalotán

A főpásztor prédikációjában hangsúlyozta: a keresztény ember ereje nem önmagából fakad, hanem abból a bizalomból, hogy Isten megerősíti, vezeti, és a Szentlélek mindig megadja a szükséges bátorságot, bölcsességet és kitartást.

A veszprémi érsek Keresztelő Szent János példáját állította a jelenlévők elé, aki osztozott Krisztus sorsában, és tanúságot tett az igazságról. „Az előttünk álló tanév is tanúságtétel: annak a jele, hogy az Isten szeret bennünket, föltárja a hit titkait, a világ rendjét, és elvezet bennünket a jövő felé” – fogalmazott Udvardy György.

Udvardy György érsek prédikációját IDE kattintva olvashatják el teljes terjedelmében.

A szentmise végén Palkovics Ágnes, a várpalotai Nepomuki Szent János Iskola igazgatója köszönte meg a közösség összetartását és a főegyházmegye támogatását. Hangsúlyozta: a vezetés nem csupán feladat, hanem hivatás és küldetés, amelyhez a tantestület hűsége, Várpalota város támogatása és az egyházmegye bizalma ad erőt.

Egy egyszerű, mégis sokatmondó képpel élt: a parázs, ha egyedül marad, könnyen kihűl, de ha a többi között marad, lobogni kezd és meleget ad. „Így van ez velünk is – mondta –, közösségben képesek vagyunk megőrizni a hit, az emberség, a tudás és a szeretet lángját, és átadni azt a fiataloknak.” Hozzátette: a pedagógus feladata nem pusztán az irányítás, hanem a láng őrzése és továbbadása, ami egyben felelősség és ajándék.

Dékány Árpád Sixtus OCist emeritus zirci apát, a Veszprémi Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) vezetője arra mutatott rá, hogy az előttünk álló tanév különleges indító ereje lesz Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. Példája nemcsak inspiráló, hanem valóban lelkesítő, hiszen a gyermekek szívében különösen is erősen él a lelkesedés, amely a nevelők, lelkipásztorok és szülők öröméből és hitelességéből táplálkozik – mondta az emeritus zirci apát.

„Szép kifejezés a magyarban a lelkesedés – tette hozzá –, mert magában hordozza a Szentlélek jelenlétét és ajándékát is.”

Sixtus atya elmondta, hogy a Veszprémi Főegyházmegye intézményeiben több mint 3600 diák kezdi meg a tanévet, akiket mintegy 500 pedagógus és munkatárs kísér. A családok részéről stabilan növekvő érdeklődés mutatja, hogy érték, és hogy igény van a katolikus nevelésre. Kiemelte, hogy az iskolák olyan „erős városként” állnak helyt, ahol Isten maga a polgármester, a közösség pedig biztonságban és reménnyel telve tekinthet a jövőbe.

Végül az egybegyűltek együtt kérték a Szentlélek áldását a tanév minden résztvevőjére: pedagógusokra, szülőkre és diákokra.

Az ünnep egyszerre volt tanévnyitó és hitvallás egyben, hogy a főegyházmegye közössége Krisztusra építve, egymást segítve, bátor bizalommal vág neki a 2025/26-os tanévnek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír