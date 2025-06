A húsvéti időszak hagyományosan ideális alkalom a beavatás szentségeinek kiszolgáltatására: a keresztelőre, az elsőáldozásra és a bérmálkozásra. Pünkösd ünnepének liturgikus szövegei a Szentlélek működésére irányítják figyelmünket, aki a szentségek ünneplésén keresztül szüntelenül megszenteli az Egyházat, minden népre „kiárasztotta az istenismeret fényét, és a különböző nyelvű emberek sokaságát az egy közös hit megvallásában egyesítette”.

Az ünnep prefációja itt arra az egyszeri csodára utal vissza, amikor Jeruzsálemben a tanítványok megkapták a Szentlelket, majd mindenkinek a saját nyelvén hirdették Krisztus örömhírét. Múlt időben fogalmaz, de jelen időben is tehetné, hiszen a megváltás húsvéti művét Isten a mi életünkben, a liturgia jelen idejében teljesíti be: a pünkösdi csoda még most is folyamatban van, mert Isten minden generációt szeretne összegyűjteni és elvezetni az üdvösségre.

Ezért küldi el a bölcsesség Lelkét, hogy – a mise ősi (Gelasianum Vetus, 638) kezdő könyörgésének szavai szerint – „betöltse hívei szívét isteni kegyelemmel”, vagyis azzal a bizonyossággal, hogy a bennünket előbb szerető Isten irgalommal fordul felénk, megbocsátja bűneinket (vö. Jn 20,22-23), és az élet teljességére akar elvezetni. Ez az az örömteli ígéret, „amellyel egykor elindította az evangélium hirdetését”, és azt mind a mai napig táplálja a megtérők és vele személyes kapcsolatot találtak tanúságtétele által.

Ez az istengyermekség lelkülete, amiben a keresztség ajándéka részesít bennünket. Ezt pecsételi meg az Egyház püspöke vagy annak megbízottja által a bérmálás szentségében, hogy, az élet torzulásaira nemet mondva, teljes jogú és hitvalló tagjai legyünk Krisztus egyházi testének. Kell is, hogy „a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék” örök megváltást szerezzen nekünk (áldozás utáni könyörgés), hiszen mi vagyunk a Szentlélek nyolcadik ajándéka: az Atya ugyanis rajtunk keresztül szeretné áthagyományozni az üdvösségre vezető hitet a következő generációk számára.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír