A Szentszéki Sajtóközpont bejelentette a Szentatya közelgő apostoli útjait

XIV. Leó pápa – 2026. február 25., szerda | 13:36
Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója február 25-én, szerdán közleményben tájékoztatott XIV. Leó pápa három közelgő apostoli útjáról.

XIV. Leó pápa, elfogadva a Monacói Hercegség államfőjének és érsekének meghívását, március 28-án látogatást tesz a városállamban. Az apostoli út programját a későbbiekben teszik közzé.

Elfogadva az államfők és egyházi elöljárók meghívását, a Szentatya április 13. és 23. között apostoli látogatást tesz Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítői-Guineában. Őszentsége április 13–15. között Algírban és Annábában; április 15–18. között Yaoundéban, Bamendában és Doualában; április 18–21. között Luandában, Muximában és Saurimóban; április 21–23. között Malabóban, Mongomóban és Batában fog tartózkodni. A látogatás programját a későbbiekben teszik közzé.

XIV. Leó pápa, elfogadva Spanyolország államfőjének és egyházi vezetőinek meghívását, 2026. június 6. és 12. között apostoli látogatást tesz az országban. A látogatás programját a későbbiekben teszik közzé.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

