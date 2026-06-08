A szeretet tágasságára hív az Eucharisztia – Úrnapja egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Úrnapján ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

Homíliájában a főpásztor Jézus szavaiból indult ki: „A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Rámutatott, hogy Krisztus egész élete a másokért való önátadás példája.

A keresztény ember hivatása is ez: nem önmaga körül forogni, hanem felfedezni, hogy kiért él.

Palánki Ferenc megyéspüspök idézte Ferenc pápa gondolatát, miszerint korunk embere sokat foglalkozik azzal, hogy „ki vagyok”, és kevésbé azzal, hogy „kiért vagyok”. Jézus azonban arra tanít bennünket, hogy mások javára éljünk. Az önzetlen szeretetből fakadó áldozat nem szegényebbé, hanem gazdagabbá teszi az embert, és valódi örömet ad a szívnek.

A főpásztor hangsúlyozta:

az Eucharisztia arra ad erőt, hogy túllépjünk saját elképzeléseinken és önmagunk határain.

Krisztus nem csupán valamit hagyott ránk, hanem önmagát adta nekünk, és ma is közöttünk marad a legméltóságosabb Oltáriszentségben. A szentségimádás csendjében újra és újra rácsodálkozhatunk arra a titokra, hogy maga az Isten lett társunk földi zarándokutunkon.

Homíliája végén a megyéspüspök az Eucharisztiából fakadó szeretet tágasságáról szólt.

Jézus mindenkiért adta életét: a jókért és a bűnösökért, sőt még üldözőiért is. Ez a szeretet az, amelyre az Eucharisztia nevel bennünket, hogy minden emberben felismerjük testvérünket, és Krisztus szeretetét közvetítsük a világ felé.

A szentmise végén a hagyományos útvonalon úrnapi körmenet indult a székesegyház körül. Az Oltáriszentséget úrmutatóban vivő papságot ministránsok, egyházi szolgálattevők és a hívek sokasága kísérte imádságos énekkel. A menet elején pedig gyermekek virágszirmokat szórtak az Eucharisztia elé. Az úrnapi körmenet évszázados egyházi hagyomány, amely nyilvános hitvallás Krisztus eucharisztikus jelenléte mellett.

Az ünnep szentségi áldással zárult.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: Leiszt Máté

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Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a Szent István-bazilikában, és az ünnepi liturgiát követően úrnapi körmenetet vezetett az Oltáriszentséggel a bazilika körül.

Homíliájában Mohos Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Oltáriszentség különleges módon táplálja az embert.

Míg a földi táplálék a testet tartja életben, Krisztus teste és vére a lelket erősíti, mert az ember lelke közvetlenül Istentől származik, és „Isten egyedül a lelki életünknek a forrása és a táplálója”.

A segédpüspök rámutatott, hogy az Oltáriszentség mély kapcsolatban áll Krisztus szenvedésével és áldozatával. „Ebben a csodálatos szentségben Jézus az ő kínszenvedésének az emlékét hagyta ránk” – fogalmazott. Mint mondta, az Oltáriszentségben Isten egészen közel jön az emberhez, sőt „a szentáldozáskor egészen nekünk adja magát, kiszolgáltatja magát nekünk”.

„Nem lehet közeledni az Oltáriszentség misztériumához más úton, mint a lelki próbatételek útján” – hangsúlyozta a püspök. Hozzátette: Isten azért engedi meg ezeket a próbatételeket, hogy megvizsgálja az ember szívét, és hogy megtanítsa őt parancsai szerint élni.

A pusztai vándorlás képeiről szólva a püspök a „mérges kígyók és skorpiók lakta” sivatagot a lelki küzdelmek jelképeként értelmezte. Ugyanakkor kiemelte: az ember nincs egyedül ezekben a küzdelmekben. „Isten ott van mellettünk, vezet és vigyáz ránk” – mondta, hozzátéve,

mindig van egy oltalmazó kéz, amely segít, és nem engedi, hogy az ellenség legyőzzön bennünket, ha mi valóban hozzá akarunk tartozni”.

A körmenetre utalva Mohos Gábor hangsúlyozta: ez az ünnep különösen alkalmas arra, hogy a hívek a szívükben megéljék a hálát, és „ezt a nagy titkot” kivigyék a világba. Az Oltáriszentségben „csendben, de mégis nagyon beszédesen ott van az Isten”, aki másokat is magához akar vonzani.

A segédpüspök végül arra kérte a híveket, hogy úgy hordozzák Krisztust, különösen a szentáldozás után, hogy jelenlétük mások számára is megszólító és vonzó legyen. „Tudjon Isten szeretete úgy átjárni bennünket, hogy saját emberi korlátaink és gyarlóságunk ellenére rajtunk keresztül is eljusson másokhoz” – fogalmazott.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szöveg: Zsuffa Tünde

Fotó: Merényi Zita

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Kaposvári Egyházmegye

Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén Varga László megyéspüspök az andocsi Nagyboldogasszony-bazilikában mutatott be szentmisét, melyet a hagyományoknak megfelelően új papi és szerzetesi hivatásokért ajánlott fel.

A szentmisén elhangzott homíliájában a megyéspüspök arra hívta a zarándokokat, hogy ne csak szemlélői, hanem aktív viszonzói legyenek az isteni szeretetnek. Szentbeszédében az Úrnapja titkát és a szeretetválasz három legfontosabb megnyilvánulását állította középpontba:

„A végtelen Isten, a világmindenség teremtője, fenntartója, beteljesítője az ember iránti szeretetében elment a végsőkig. Nemcsak szólt hozzánk a próféták által, nemcsak kinyilatkoztatta az igazságait, nemcsak vállalta az emberi létet, élet- és sorsközösséget vállalva velünk, bűnös emberekkel. Az élet teljessége kiüresítette magát, megalázta magát, és beletestesült egy falat kenyérbe és egy korty borba. És mindezt azért, hogy egyesülhessen azzal, akit szeret.

A szeretet törvénye, hogy a szeretet egyesülni akar, egyé akar válni azzal, akit szeret. Isten ebben elment a végsőkig, és azt a csodálatos módját választotta ennek az egyesülésnek, ami átível történelmi korokon, élethelyzeteken, bárhol, bármikor egyesülhetünk Istennel, aki a Szeretet.

A szentmise az úrnapi körmenettel ért véget, melyet követően folytatódtak a gyermeknapi programok a templom körül.

Bővebb beszámoló ITT olvasható, a szentbeszéd teljes egészében pedig az egyházmegye YouTube-csatornáján visszahallgatható.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Bohár Dániel

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Pécsi Egyházmegye

Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, Úrnapja estéjén Felföldi László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban; koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Molnár Erik püspöki titkár.

Szentbeszédében Felföldi László úgy fogalmazott, hogy Úrnapja a csodánk és az életünk, mert az Istentől kapott élet élni akar bennünk és általunk. Hangsúlyozta: életünk gazdagsága, hogy a változás stabilitásában létezik. Nem egy probléma, amit meg kell oldani, hanem a valóság, amit meg kell tapasztalni.

Isten az élet ajándékát adta számunkra, rajtunk múlik, hogy megadjuk-e magunknak a jó élet ajándékát akkor is, ha nem minden teljes, ami körbevesz minket. Ajándékba kaptuk, ajándékozzuk is egymásnak családban és élethivatásban is.

Nem mindegy, hogy odaadjuk-e vagy csak adunk belőle valamit.

Eucharisztia, Oltáriszentség, Úrnapja, az élet kenyere: azért, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Azaz az élet misztériumát nem megfejteni, hanem túlcsordulóan védeni és megélni kell – zárta elmélkedését Felföldi László püspök.

A szentmisét követően a főpásztor, a papok, a népes asszisztencia és a hívek tömege kísérte a baldachin alatt hordozott Oltáriszentséget, tanúságot téve hitükről.

Bővebb beszámoló IDE kattintva olvasható, a teljes ünnepi szentmise ITT megtekinthető.

Forrás, fotó és videó: Pécsi Egyházmegye

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Székesfehérvári Egyházmegye

Az Eucharisztia tiszteletét a város papságával tartott püspöki szentmisével és körmenettel ünnepelték Székesfehérváron.

Spányi Antal megyéspüspök beszédében megemlékezett hazánk tragikus történelmi eseményéről, Trianonról, amelynek évfordulóján, a júniusi elsőcsütörtökön ugyancsak az Eucharisztiát ünnepelték Székesfehérváron. A püspök azt hangsúlyozta, hogy a jó és a rossz, az élet és a halál harcára világíthat rá ez az egybeesés. Van a Sátán tábora, amelyet az ölés, a pusztítás, a rombolás, a másik kigúnyolása és lenézése, az önmagunk imádata jellemez. És van egy másik tábor, Isten tábora, ahol békesség, szeretet van, egymás segítése.

Jól tudjuk, hogy mindez együtt van az életben. Hozzátartozik a fényesség ereje, de a sötétség is vagy az éjszaka vaksága, amikor az ember csak óvatosan és tapogatózva tud járni. S az embernek döntenie kell, milyen utat akar járni” – hangsúlyozta a püspök.

A főpásztor arról is beszélt, az Úrnapja a hit valóságos jelenlétét, a megváltás gyümölcseit, valamint a közösségi hitvallást és egységet hangsúlyozza. „Ha gyengék is vagyunk, Krisztusban mindenre van erőnk, mert ő megerősít bennünket. Adja hát az Úr, hogy úgy ünnepeljük ezt az Úrnapját, hitünkről úgy tegyünk tanúságot, amikor a körmeneten elkísérjük énekelve imádkozva az Oltáriszentségen, hogy a világ megsejtsen valamit abból a titokból, amely nekünk adott isteni ajándék. És abból az erőből, ami a hitből fakad és abból a szeretetből, amely Krisztus szeretetének továbbadása és amelynek célja a világ jobbítása.

Krisztus, aki kenyér és bor színében velünk maradt, kísérjen bennünket életünk minden lépésén!”

Az Úrnapja jellegzetessége, hogy az Oltáriszentséget, Krisztus Szent Testét a püspök baldachin alatt viszi ki a templomból, miközben a hívek áhítattal, imádságokkal és énekekkel kísérik. Az imádságos menetben a kisgyermekek virágszirmokat szórtak, a papok, az asszisztencia az egyházközségek képviselői zászlókkal vonultak az oltárokká alakított templomajtókhoz, valamint a Szent István Művelődési Ház és a püspöki palota bejáratához. A négy helyszínen ünnepélyesen hirdették az evangéliumot és a főpásztor a körbehordozott Oltáriszentséggel megáldotta a fehérvári polgárokat és az egész világot.

A körmenet végeztével a templomba visszatérve az úrnapi liturgia a litániával és a szentségi áldással zárult. Az ünnepen részt vettek közéleti vezetők, Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

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Szombathelyi Egyházmegye

Urunk szent Testének és Vérének ünnepén a szombathelyi székesegyházban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar katolikus Püspöki Konferencia elnöke Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel, valamint a főplébánia és a ferences plébánia lelkipásztoraival mutatott be ünnepi szentmisét.

A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta, hogy hálát kell adunk, mert Isten önmagát adta nekünk. Aki engem eszik, általam él, mondja Krisztus.

Nem egy kenyeret eszünk, hanem Krisztust magát. Imádkozzunk azért, hogy tegye az Isten a mi életünket is megtört kenyérré!

Bevezető gondolatai után Székely János három üzenetet adott útravalóul.

Elsőként azt, hogy Isten nemcsak szólni akar hozzánk, hanem önmagát akarja adni nekünk. Az életünkben a legfontosabb dolgokat nem tudjuk kimondani. Isten sem tudta csak a szavai által átadni önmagát. Ezzel együtt az isteni Ige óriási kincs: nyissuk ki a Bibliát, olvassuk, az átforrósítja majd a szívünket, hiszen Isten szólt hozzánk benne szeretetből. Ugyanakkor Isten testet akart ölteni, emberi szívvel akart szeretni. Életét akarta adni értünk, valamint testét és vérét akarta adni az Eucharisztiában.

A főpásztor második üzenete az volt, hogy

az utolsó vacsorán lezajlott lábmosás megvilágítja az Eucharisztia értelmét, jelentőségét. Ezzel a gesztussal jelezte Krisztus, mit jelent, hogy a testét adja értünk. Teste megtört test.

Ha hitelesen akarunk áldozni, olyanná kell válni, mint Krisztus. Folytassuk a lábmosás szertartását, mossuk meg a házastársunk, a gyermekek, a szüleink, a nehéz szomszéd lábát... Ha nem ismerjük fel a szenvedőben Jézust, akkor az Eucharisztiában sem fogjuk felismerni.

A harmadik főpásztori gondolat arról szólt, hogyan imádhatjuk egész szívvel Krisztust az Eucharisztiában. Az ember sohasem nagyobb, mint akkor, amikor letérdel, és rádöbben a Teremtő nagyságára – hangsúlyozta. A körmenet alatt valljuk meg a hitünket boldogan: azt, hogy Krisztus a világ és szívünk királya – buzdított Székely János.

Adjunk hálát, hogy Isten önmagát adja nekünk! Fogadjuk el a mosdótálat, legyünk olyanná, mint Ő, szolgáljuk egymást, boruljunk le Isten előtt, ismerjük el, hogy Ő az életünk és a szívünk királya!

A szentmise után körmenetben vitte Székely János püspök az Eucharisztiát a ferences templomig, a menetben egy fúvószenekar is helyet kapott. Négy, virágokkal borított sátornál állt meg az úrnapi körmenet a hagyományoknak megfelelően, a főpásztor mindegyiknél áldást osztott az Oltáriszentséggel. Az ünnepi szertartás a ferences templomban ért véget.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

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Veszprémi Főegyházmegye

Úrnapján, június 7-én Udvardy György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban. Az ünneplés a hagyományos úrnapi körmenettel folytatódott a várnegyedben.

„Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, de vele együtt azt a nagy titkot is, hogy a kenyér színe alatt itt van velünk maga emberségében és istenségében. Ahogyan az üdvösség történetében kísérte és táplálta népét, úgy teszi ezt ma is” – fogalmazott a szentmise elején a főpásztor.

Homíliájában az evangélium szavaiból – „Az én testem a világ életéért” – indult ki. Az Eucharisztiában magát Krisztust vesszük magunkhoz, a Megváltót, aki tanított bennünket, aki gyógyít, táplál, velünk marad életünk zarándokútján, és önmagát adja áldozatul üdvösségünkért – fogalmazott Udvardy György. – Az Eucharisztia a bizalom szentsége. Ahogyan Isten a pusztai vándorlás során mannával táplálta népét, úgy ma is napról napra arra hív bennünket, hogy teljes bizalommal hagyatkozzunk rá. „Nem csupán táplálni akar bennünket, hanem a bizalmat is építeni akarja bennünk.”

Az Eucharisztia közösséget teremt. Krisztus Testének vétele által a hívek nem csupán egyénileg találkoznak az Úrral, hanem egymással is mély közösségre lépnek. „Az Eucharisztia hitből fakadó és vágyott egységet hoz létre közöttünk. Olyan közösséget teremt, amelyet semmi más nem tud ilyen módon létrehozni.” Ez az eucharisztikus közösség kultúrát is formál: az egység, az igazság, a tisztelet és a szolidaritás kultúráját. Olyan életformát, amely figyel a másik ember méltóságára, szükségleteire, és kész felelősséget vállalni érte – fejtette ki az érsek.

Az Eucharisztia a remény forrása – folytatta tanítását a főpásztor. – Valahányszor Krisztus Testét magunkhoz vesszük, hitet teszünk a jövő mellett, és újra meg újra megerősödünk az örök élet reményében. „Az Eucharisztia a reményt élteti bennünk. Erőt ad a küzdelmekhez, bátor döntésekhez és ahhoz a tanúságtételhez, amely Isten szeretetéről, az ember méltóságáról és a közösség építésének felelősségéről szól.”

A szentmisét követően az Oltáriszentséget kísérve úrnapi körmenetet tartottak a veszprémi várnegyedben.

A négy feldíszített oltárnál felolvasott evangéliumi szakaszok és imádságok arra emlékeztették a résztvevőket, hogy Krisztus nemcsak a templom falai között, hanem életünk minden területén velünk akar maradni. A körmenet évszázados hagyománya nyilvános hitvallás az Eucharisztiában jelenlévő Krisztus mellett, egyben annak kifejezése, hogy az ő áldását kérjük családjainkra, közösségeinkre, városunkra és egész nemzetünkre.

A körmenet végén a hívek visszatértek a főszékesegyházba, ahol Udvardy György érsek hálát adott a közös ünneplésért, és köszönetet mondott mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak az ünnepi eseményhez.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír