A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására

Szakács Péter révfülöpi plébános:

Bevezető gondolatok a kilencedhez

Kedves imádkozó Testvérem!

Jézus az emmauszi úton a tanítványok mellé szegődik, hogy megerősítse hitüket. Újra lángra gyújtja szívükben a szeretetet tüzét, hogy a pesszimizmus és csüggedtség helyett az evangélium öröme léphessen be az életükbe.

Jézus arra hív minket is, hogy ne a sokak által járt széles úton haladjunk, hanem a szűk ösvényen, azon az ösvényen, melyen Ő is haladt. Ez nem más, mint a szeretet útja, melyen Magdi előttünk járt oly nagy lelkesedéssel. Innen a kilenced címe, és ezért tér vissza napról napra az imákban, elmélkedésekben a szeretet erénye.

Most arra hívlak meg téged, kedves Testvérem, hogy Bódi Mária Magdolna, az életszentség és vértanúság hírében elhunyt munkáslány nyomán tegyünk meg együtt kilenc lépést ezen a szűk ösvényen. Minden lépés e kilencedben egy-egy imát és egy-egy erénygyakorlatot is jelent. Követhetjük Magdi Istenbe vetett mély hitét és bizalmát. Csatlakozhatunk hittel elmondott imádságaihoz, vele együtt szemlélhetjük a Teremtő jóságát a teremtett világ szépségében. Példája lelkesíthet felebarátaink, különösen a rászorulók segítésére. Vele nyithatjuk meg szívünket Isten jelenlétének örömére, buzdítást kaphatunk tőle, hogy mi is Isten országának munkásai legyünk. Intésére elfogadhatjuk Jézus bűnbánatra hívó szavát, hogy Isten kegyelméből mind jobban megtisztulhasson a lelkünk. Végül Magdival együtt felajánlhatjuk magunkat Krisztus Királynak, hogy életünk akár áldozatok árán is Jézusé legyen, s hogy Ő legyen mindig szívünk Királya.

A kilenced elvégzése napi néhány perc imádságot jelent. Az imádságok után tegyünk jó elhatározásokat is az adott nap témájának megfelelően! Jézus arra hív minket, hogy ne csak hallgassuk tanítását, hanem arra, hogy azt tettekre is váltsuk. Magdi is adott feladatul hittanosainak, szívgárdistáinak mindig kis erénygyakorlatokat is. A felsorolt jó elhatározásokból válasszunk ki egyet-egyet, melyek segítenek az adott nap lelki feladatát saját életünkben megvalósítani. Ezek gyakorlására aznap különösen is figyelünk, de saját jó elhatározást is tehetünk. Kikereshetünk ide vonatkozó bibliai szakaszokat is, és elmélkedhetünk róluk. A kilenced bevezetőjét az első naphoz, befejező imádságát pedig utolsó naphoz csatolva mondjuk el. A napi imák után az Úr imáját, a Miatyánkot imádkozzuk, majd a Szűzanya közbenjárását kérjük az Üdvözlégy Máriával és egy fohásszal a Tiszta Szívek Királynőjéhez.

Ha időnk engedi, elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, mely Magdi lelkiségének legfőbb elemeit veszi sorra még részletesebben. Fohászai által arra kérünk további kegyelmeket Istentől, hogy szorosabban kövessük Krisztust és odaadóan gyakoroljuk azokat az erényeket, melyeket Bódi Mária Magdolna különösképpen is gyakorolt.

Az imakilenced mint imaforma biblikus alapokon nyugszik, hiszen Jézus mennybemenetelekor meghagyta tanítványainak, hogy imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét, amíg erő nem tölti el őket a magasságból. A Szentlélek tüze és ereje kilenc nap imádság után szállt le rájuk. Bódi Mária Magdolna is gyakran végzett imakilencedeket, hogy elnyerje az Úr kegyelmeit.

A kilencedet végezhetjük kilenc egymást követő napon, például felkészülésként Bódi Mária Magdolna születésnapjának ünnepére (augusztus 8.) vagy arra a napra, melyen vérét ontotta tisztaságának védelmében (március 23.), vagy ezen alkalommal (2025. augusztus 28. – szeptember 5. között) boldoggá avatására való lelki készületként, melyet XIV. Leó pápa szeptember 6-ra tűzött ki. A bevezető imát az első nap, a befejező imát a kilencedik nap imáival együtt mondjuk el.

A kilencedet felajánlhatjuk különböző imaszándékokra, többek között olyan kegyelmek elnyeréséért, melyekkel Isten megajándékozta Magdit, s olyan erényekben való megerősödésért, melyeket Magdi különösen is gyakorolt.

Ilyenek lehetnek:

Hitünk megerősödéséért

Az elmélyült imádság lelkületéért

A keresztény örömben való növekedésért

A szívből jövő bűnbánat kegyelméért

Gyermekek hitben való növekedéséért

Gyermekekért elsőáldozásuk, bérmállkozásuk alkalmából

Fiatalok megtéréséért

Hogy a jegyesek tisztaságban készüljek a házasságra

A házastársi hűségért, a családok egységéért

A tisztaság erényében való növekedésért

A papi cölibátus hiteles megéléséhez

Hogy legyen erőnk a bűnös kapcsolatoktól, szokásoktól, függőségektől elszakadni

Hogy találjunk megfelelő munkát

Hogy munkánkat Isten szolgálataként, örömmel végezzük

Lelkipásztorainkért, papi hivatásokért

A hitoktatók szolgálatáért, hogy az alapvető hitismereteket úgy tudják átadni, hogy közben Isten szeretetét közvetítik

Világi krisztushívőkért, az egyházi szolgálatok méltó végzésének kegyelméért (templomdíszítés, plébániai csoportvezetés, imacsoportban való részvétel, stb.)

Lelkipásztorokkal való jó együttműködés kegyelméért

Világi krisztushívők gyümölcsöző apostolkodásáért

Betegek gyógyulásáért

Betegápolókért, hogy szeretettel, türelemmel, kitartással és magas szakmai szinten tudják munkájukat ellátni

Járványok, háborúk idején

Hogy nehéz életkörülmények között is bízzunk az isteni Gondviselésben

Hogy Jézushoz minden körülmények között hűségesek legyünk

Hogy életünk végén Jézussal a szívünkben költözhessünk el ebből a világból

Áldott imádságot!

*

A kilenced bevezető imádsága

Urunk, Jézus Krisztus!

Te vagy út, az igazság és az élet.

Te az emmauszi úton a tanítványok mellé szegődtél, hogy megerősítsd hitüket, hogy újra lángra gyújtsd szívükben a szeretetet tüzét, s hogy a pesszimizmus és csüggedtség helyébe újra az evangélium öröme léphessen be életükbe.

Urunk, Jézus, Te életünk útjain velünk vagy mindig, de kísérőket is adsz mellénk, hogy segítsék lépteinket. A szeretet ösvényét most együtt járjuk Bódi Mária Magdolnával, a munkáslánnyal. Széles az út, ami a romlásba visz, de Magdi a keskeny úton járt, ami az életre vezet. Megvalljuk, hogy gyakran letértünk a szűk ösvényről, és a széles úton haladtunk.

Maradjatok meg a szeretet útján! – figyelmeztet Szent Pál apostol.

Urunk, Jézus, Szentlelked vezessen minket az imádságban! Add, hogy e kilenced elvégzése növelje Beléd vetett hitünket, erősítse reményünket, és tökéletesítse irántad való szeretetünket!

Te mondtad: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Add, hogy életünk útját a Te fényed ragyogja be! Legyen ez az út – Bódi Mária Magdolna lábnyomain lépdelve – a szeretet útja!



1. nap: Urunk, Jézus, erősítsd meg hitünket!

Urunk, Jézus Krisztus, nyilvános működésed kezdetén ezt hirdetted: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”. Te bátorítottad tanítványaidat, hogy higgyenek a Mennyei Atya Gondviselésében, hiszen ő „minden szál hajunkat számon tartja”. Megmutattad Péter apostolnak, hogy Veled együtt még a viharos tengeren is tud járni, ha van hite és nem kételkedik.

Bár Magdi csak kevéssé hívő környezetből származott, de megkapta a hit ajándékát. A hittanórákon tanult ismeretek alapozták meg hitét, és az elsőáldozás és bérmálás kegyelmei mélyítették el azt lelkében. Bár vágyott a szerzetesi életre, de amikor a zárda ajtaja helyett a gyár kapuja nyílott meg előtte, hittel fogadta új hivatását, hogy munkáslány legyen, s a munkások között apostolkodjon. A nehéz, háborús körülmények között is bátor szívvel hitte, hogy semmi sem történhet vele Isten tudta nélkül.

Urunk Jézus, add, hogy a Te kegyelmedből mindig szilárd hittel járjunk életünk útján, örömet és reményt sugározva magunkból. Erősítsd meg hitünket, különösen a megpróbáltatások idején, hogy az élet viharos tengerét is Veled tudjuk járni! Utunk legyen mindig a hit, a remény és a szeretet útja!

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen.

Jó elhatározásaim:

Rendszeresen olvasom a Szentírást, részt veszek lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon

Törekszem keresztény hitem mind jobb megismerésére

Mindenben hitem szerint igyekszem élni

Tanúságot teszek a hitemről környezetemben, családomban, munkahelyemen

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban (Mk 1,14–15)

Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet (Mt 7,13–14)

Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12–20)

Jézus a vízen jár (Mt 14,22–33)

Az emmauszi tanítványok (Lk 24,13–35)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját ide kattintva.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír