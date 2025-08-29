A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (2. nap)

2. nap: Urunk, taníts meg minket imádkozni!

Urunk, Jézus, Te küldetésedre böjttel és imával készültél a pusztába visszavonulva. Egy-egy nagyobb döntésed előtt felmentél a hegyre, hogy imádságban megbeszéld azt a Mennyei Atyával.

Jézus, Te megadtad Magdinak a kegyelmet, hogy szívesen imádkozzon. Már gyermekkorában nagy átéléssel, teljes szívvel fohászkodott Hozzád. Igyekezett a szentáldozásban és szentségimádásban mindennap találkozni Veled. Gyakran kisétált a Balaton-partra, hogy Rólad elmélkedjen. Rendszeresen imádkozta a rózsafüzért a Dolgozó Lányok csoportjával együtt. Nehézségeiben így fohászkodott: „Szűzanyám, segíts!” Magdi élete utolsó fohásza is Hozzád szólt: „Uram, Királyom, végy magadhoz!”

Urunk Jézus, add meg nekünk az imádság Lelkét! Add, hogy imádságban mindent meg tudjunk Veled beszélni! Vezess minket a szívbéli imádság által az istenszeretet ösvényén!

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Naponta rendszeresen imádkozom önmagamért, Jézus akaratának teljesüléséért életemben;

családomért, közösségeimért, elhunyt szeretteimért;

az Egyházért, a papokért, a szolgálattevőkért;

az egész világ szükségleteiért, a békéért.

Nem felejtek el hálát adni Istennek minden jóért.

Rendszeresen járok szentmisére, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járulok.

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Jézus az imádságról (Mt 6,5–15)

Ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek (Mk 11,20–25)

A tizenkét apostol kiválasztása (Lk 6,12–16)

Jézus imája az olajfák hegyén (Mt 26,36–46)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

