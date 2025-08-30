A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (3. nap)

A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28. és szeptember 5. között kilencnapos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-i boldoggá avatása előtt. Az alábbiakban A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér harmadik napjának imádságát adjuk közre.

3. nap: Istenünk, hálát adunk a teremtett világ szépségéért!

Urunk Jézus, te földi életedben gyakran mentél ki a természetbe, egy szép hegytetőre vagy a Galileai-tóhoz, hogy ott imádkozz. Tanításodhoz sokszor a természetből vetted a példát. Arra hívtad tanítványaidat, hogy Veled együtt szemléljék a mezők liliomainak szépségét, melyeket a Mennyei Atya öltöztet.

Gondviselő Istenünk, Te megadtad Magdinak azt a kegyelmet, hogy gyönyörű természeti környezetben élhette le életét a Balaton-felvidéken és a Káli-medencében, ahol hálatelt lélekkel csodálkozott rá a Te fölséges műveidre.

Istenünk, hálát adunk Neked a teremtett világ szépségéért és a természet csodálatos működéséért! Add, hogy a teremtett világ szemlélése mindig Hozzád, Teremtőnkhöz emelje lelküket! Adj bölcsességet, hogy a teremtett világot műveljük és őrizzük, ne pedig romboljuk! Utunk e gyönyörű földi világban ne az önzés, hanem a szeretet útja legyen!

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Az élet és a szeretet kultúráját terjesztem.
„Lelki környezetemet” sem szennyezem gonoszsággal, vagy békétlenséggel
Időnként elmegyek kirándulni és hálát adok Istennek a teremtett világért
Nem szemetelek a természetben
Előnyben részesítem a fenntartható gazdálkodásból származó termékeket
Nem élek pazarló életvitelt

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Isten az Édenkertbe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt (Ter 2,15)
Hálaima (Zsolt 65.)
Nézzétek a mezők liliomait (Mt 6,28–29)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

