A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (4. nap)

Hazai – 2025. augusztus 31., vasárnap | 11:00
1

A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28. és szeptember 5. között kilencnapos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-i boldoggá avatása előtt. Az alábbiakban A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér negyedik napjának imádságát adjuk közre.

4. nap: Az Evangélium öröme töltse be szívünket!

Urunk Jézus, amikor Édesanyád, Mária, a szíve alatt hordozott, elvitt Téged Erzsébethez. Őt és gyermekét, Keresztelő Szent Jánost pedig jelenlétedben eltöltötte a Szentlélek öröme. Később elmondtad tanítványaidnak, hogy „azért jöttem, hogy az én örömöm bennetek legyen és örömötök teljes legyen.”

Jézus, Te szívből örvendtél afelett, hogy a Mennyei Atya a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki magát. Kiválasztottad Magdit, ezt a nagyon egyszerű családból származó lányt, hogy kövessen Téged. Megadtad neki a kegyelmet, hogy a nehéz életkörülmények között is örömmel szolgáljon Neked. Őszinte, szívből jövő mosolya sokaknak felragyogtatta a mennyek országához való tartozás boldogságát. Élete sugározta az Istennel egyesült lét örömét.

Urunk Jézus, add, hogy mindig a Te boldogító jelenlétedben éljünk, hogy tudjunk Benned örvendezni jó és balsorsban egyaránt. Evangéliumod öröme töltse be szívünket! A szeretet ösvényén haladva legyünk mi is az öröm misszionáriusai, úgy, mint Magdi.

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Isten jelenlétének örömében élek, bízom az Isteni Gondviselésben,
Életemmel, szavaimmal, mosolyommal az Evangélium örömét igyekszem sugározni
Próbálom észrevenni nemcsak a rossz dolgokat, hanem a jókat is, és hálát adok Istennek mindenért
Nem engedek a pesszimizmusnak, reménnyel tekintek a jövőre

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Mária Látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39–56)
Az igazi szőlőtő (Jn 15,9–17)
Jézus öröme (Lk 10,21–24)
A keresztény öröm (Fil 4,1–9)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#Bódi Mária Magdolna #egyházmegyék #imádság

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató