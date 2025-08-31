A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (4. nap)

4. nap: Az Evangélium öröme töltse be szívünket!



Urunk Jézus, amikor Édesanyád, Mária, a szíve alatt hordozott, elvitt Téged Erzsébethez. Őt és gyermekét, Keresztelő Szent Jánost pedig jelenlétedben eltöltötte a Szentlélek öröme. Később elmondtad tanítványaidnak, hogy „azért jöttem, hogy az én örömöm bennetek legyen és örömötök teljes legyen.”

Jézus, Te szívből örvendtél afelett, hogy a Mennyei Atya a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki magát. Kiválasztottad Magdit, ezt a nagyon egyszerű családból származó lányt, hogy kövessen Téged. Megadtad neki a kegyelmet, hogy a nehéz életkörülmények között is örömmel szolgáljon Neked. Őszinte, szívből jövő mosolya sokaknak felragyogtatta a mennyek országához való tartozás boldogságát. Élete sugározta az Istennel egyesült lét örömét.

Urunk Jézus, add, hogy mindig a Te boldogító jelenlétedben éljünk, hogy tudjunk Benned örvendezni jó és balsorsban egyaránt. Evangéliumod öröme töltse be szívünket! A szeretet ösvényén haladva legyünk mi is az öröm misszionáriusai, úgy, mint Magdi.

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Isten jelenlétének örömében élek, bízom az Isteni Gondviselésben,

Életemmel, szavaimmal, mosolyommal az Evangélium örömét igyekszem sugározni

Próbálom észrevenni nemcsak a rossz dolgokat, hanem a jókat is, és hálát adok Istennek mindenért

Nem engedek a pesszimizmusnak, reménnyel tekintek a jövőre

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Mária Látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39–56)

Az igazi szőlőtő (Jn 15,9–17)

Jézus öröme (Lk 10,21–24)

A keresztény öröm (Fil 4,1–9)

