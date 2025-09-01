A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (5. nap)

5.nap: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!



Urunk Jézus, Te magad voltál a megtestesült Szeretet. Segítettél a rászorulókon, a szegényeken, a betegeken és a bűnösökön, hogy megmutasd nekik az irgalmas Atya arcát. Tanítványaidnak azt mondtad, hogy amit testvéreikkel tesznek, azt Veled teszik.

Magdi, bár egész életében szegény körülmények között élt, mégis rengeteget segített a szegényeknek, a betegeknek, a nehézséggel küszködőknek és a bűneikkel harcolóknak. Volt miből adnia, hiszen szíve csordultig telt a szeretet kincseivel.

Urunk Jézus, kérjük a Te kegyelmedet, hogy Magdi példája szerint mi is szeretettel tudjuk segíteni felebarátainkat, bármilyen szükséget szenvedjenek is. Add, hogy a szeretet útján elvezessük a lelkeket Hozzád, jó Pásztorunkhoz, aki felkutatod és irgalmasan válladra veszed az elveszett bárányt.

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Komolyan veszem Jézus felhívását: „Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”

Építem és nem rombolom a keresztény közösséget

Kapcsolataimban az igaz szeretet vezérel

Türelmes és jóságos igyekszem lenni, nem féltékeny, irigy, vagy kevély

Önmagamat és adottságaimat is megbecsülöm és tisztelem

Beteg, rászoruló embertársaimnak segítek

Szeretettel leszek családtagjaim iránt, imádkozom értük

Ellenségeimnek megbocsátok és imádkozom értük

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Az új parancsolat (Jn 13,31–35)

Jézus galileai működése (Mt 4,23–24)

Az ellenség szeretete (Mt 5,43–48)

A szeretethimnusz (1Kor 13)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír