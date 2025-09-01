A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (5. nap)

A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28. és szeptember 5. között kilencnapos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-i boldoggá avatása előtt. Az alábbiakban A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér ötödik napjának imádságát adjuk közre.

5.nap: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!

Urunk Jézus, Te magad voltál a megtestesült Szeretet. Segítettél a rászorulókon, a szegényeken, a betegeken és a bűnösökön, hogy megmutasd nekik az irgalmas Atya arcát. Tanítványaidnak azt mondtad, hogy amit testvéreikkel tesznek, azt Veled teszik.

Magdi, bár egész életében szegény körülmények között élt, mégis rengeteget segített a szegényeknek, a betegeknek, a nehézséggel küszködőknek és a bűneikkel harcolóknak. Volt miből adnia, hiszen szíve csordultig telt a szeretet kincseivel.

Urunk Jézus, kérjük a Te kegyelmedet, hogy Magdi példája szerint mi is szeretettel tudjuk segíteni felebarátainkat, bármilyen szükséget szenvedjenek is. Add, hogy a szeretet útján elvezessük a lelkeket Hozzád, jó Pásztorunkhoz, aki felkutatod és irgalmasan válladra veszed az elveszett bárányt.

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Komolyan veszem Jézus felhívását: „Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”
Építem és nem rombolom a keresztény közösséget
Kapcsolataimban az igaz szeretet vezérel
Türelmes és jóságos igyekszem lenni, nem féltékeny, irigy, vagy kevély
Önmagamat és adottságaimat is megbecsülöm és tisztelem
Beteg, rászoruló embertársaimnak segítek
Szeretettel leszek családtagjaim iránt, imádkozom értük
Ellenségeimnek megbocsátok és imádkozom értük

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Az új parancsolat (Jn 13,31–35)
Jézus galileai működése (Mt 4,23–24)
Az ellenség szeretete (Mt 5,43–48)
A szeretethimnusz (1Kor 13)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

