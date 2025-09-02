A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (6. nap)

6. nap: Urunk, küldj munkásokat aratásodba!



Urunk, Jézus, Te az egyszerű názáreti ácsműhelyben szorgalmas munkával készültél üdvözítő küldetésedre, és meg akartad tapasztalni a kétkezi munkások mindennapi életét is. Nyilvános működésed idején pedig éjt nappallá téve dolgoztál Isten Országának eljövetelén: gyógyítottad a betegeket, megszabadítottad a gonosz lélek rabságában sínylődőket, és hirdetted az örömhírt. Üdvözítő munkádhoz apostolokat választottál segítőknek, de elfogadtad a szent asszonyok szolgálatát is. Így szóltál: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az Aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.”

Urunk, Jézus, Te megadtad Magdinak azt a kegyelmet, hogy örömmel munkálkodjon. Szívesen dolgozott otthon, a földeken és a gyárban, de leginkább a Te szőlődben, a te országod eljövetelén. A Dolgozó Lányok Egyesületének csoportjaiban a lányokkal megszerettette a munkát és az Isten-szolgálatot. Még a nehéz gyári munka is a szeretet útja volt számára, s tanúságtétel a Neked való szolgálat öröméről.

Magdi teljes szívvel és minden erejével igyekezett kegyelmeddel együtt munkálkodni. Egy szentképre ezt írta: „Édes Jézus! Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz.”

Urunk, Jézus, add, hogy életünk a Te tanításod sziklájára épüljön, s hogy Igéidet ne csak meghallgassuk, hanem meg is valósítsuk életünkkel, és ezért keményen dolgozzunk úgy, ahogy azt Magdi is tette. Vele együtt ígérjük, hogy isteni Igéd lelkünkbe elvetett magja sokszoros termést hoz életünkben!

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen.

Jó elhatározásaim:

A munkámat Isten szolgálataként végzem

Becsületesen dolgozom

Jó ügyekért tevékenykedem, apostolkodom az evangélium terjedéséért

Segítek egyházközségemben

Nem engedek a lustaságnak, de a munkamániának sem

Hasznosan töltöm a szabadidőmet

Ha sokat dolgozom, a pihenésre is fordítok időt

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

A hetvenkét tanítvány elküldése (Lk 10,1–9)

A szőlőmunkások (Mt 20,1–16)

Példabeszéd a magvetőről (Mt 13,1–23)

Hasonlat a sziklára épített házról (Mt 7,24–27)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

