A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (7. nap)

7. nap: Bocsásd meg vétkeinket!



Urunk Jézus, Te elmentél a bűnösök házába, hogy elvezesd őket a megtérésre. Megbocsájtottál a bűnbánóknak, mint Zakeusnak, a vámosok fejének, vagy a bűnös nőnek.

Bódi Magdi tudta, hogy csak akkor élhet Neked tetsző életet, ha rendszeresen megvizsgálja lelkiismeretét, megbánja bűneit és befogadja a bűnbocsánat kegyelmét a szentgyónásban. Mindent megtett, hogy ellenálljon a gonosz lélek kísértéseinek és távol tartsa magát még a legkisebb bűnöktől is, hiszen azokkal letért volna a krisztusi szeretet útjáról. Sok kortársát vezette el a bűnbánat szentségéhez. Úgy érezte, az a hivatása, hogy „tévelygő lelkeket, Mária Magdolnákat szerezzen az Úrnak.”

Urunk Jézus, az élő Isten Fia, aki azért jöttél, hogy megmentsd a bűnösöket, add meg nekünk a szívből jövő bűnbánat kegyelmét! Irántad való szeretetből töredelmesen bánjuk életünk minden bűnét. A Te Szerető Szíved bocsássa meg azokat! Ezentúl rendszeresen megvizsgájuk lelkiismeretünket, hogy a szeretet szűk ösvényén haladunk-e, úgy, ahogy azt Magdi is tette.

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen

Jó elhatározásaim:

Rendszeresen megvizsgálom lelkiismertemet, és megbánva bűneimet szentgyónáshoz járulok

Megbocsátok azoknak, akik ellenem vétkeznek, a rosszért nem fizetek vissza rosszal

Ellenállok a gonosz lélek kísértéseinek, és a világ bűnre való csábításának

Gyakorlom a böjtöt és a lemondásokat

Elvégzem az elsőpénteki nagykilencedet és apostolkodom, hogy mások is megismerjék azt

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Zakeus története (Lk 19,1–10)

Jézus lábának megkenése (Lk 7,36–50)

Jézus és a házasságtörő asszony (Jn 8,1–11)

Péter pünkösdi beszédének hatása (Apcsel 2,37–41)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

