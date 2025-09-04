A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (8. nap)

8. nap: Teremts bennem tiszta szívet, Istenem!
Urunk, Jézus, Te Szűzanyától születtél és szűzi életet éltél. Boldognak hirdetted a tiszta szívűeket, mert ők meglátják az Istent.
Gondviselésed Magdit nem helyezte ideális körülmények közé: környezetében, családjában, munkahelyén sokat kellett harcolnia a tisztaság erényéért.
Urunk, Jézus, add meg nekünk a testi-lelki tisztaság ajándékát! Dávid királlyal együtt fohászkodunk: „Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt 51,12) Isteni erőddel védelmezz minket a gonosz lélek kísértéseivel szemben, hogy testünk mindig a Szentlélek temploma lehessen! A Te Szent Szíved szeretetének tiszta fénye ragyogjon a szívünkben! E tisztaság sugározzon mindenkire, akivel csak találkozunk! Magdihoz hasonlóan legyünk a Te tiszta fényed világító mécsesei ebben a világban! Vezess minket Magdi nyomában a tiszta szeretet útján!
Miatyánk…, Üdvözlégy…
Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen.
Jó elhatározásaim:
Isten szeretete lesz az első életemben
Isten parancsolatai szerint élem meg a szerelmet
Lélekben is hűséges maradok házastársamhoz és családomhoz
Kerülöm a bűnös kapcsolatokat és szokásokat
Nem öltözködöm és viselkedem kihívóan
Isten tekintetével nézek másokra. Törekszem tekintetem és szavaim tisztaságára
Kerülöm a tisztasággal ellenkező médiatartalmakat
Kísértések idején imádkozom és Isten segítségét kérem a bűnök elkerüléséhez
Mindig tiszta szívű leszek és az igazságért harcolok
További elhatározásaim:
Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:
Bűnbánat és megújulás. Dávid zsoltára (Zsolt 51)
A nyolc boldogság (Mt 5,1–10)
A házasság felbonthatatlansága (Mt 19,1–12)
A házasságtörés (Mt 5,27–32)
Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.
A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.
Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria