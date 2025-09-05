A szeretet útján – Imakilenced Bódi Mária Magdi boldoggá avatására (9. nap)

9. nap: Uram, Királyom, végy magadhoz!



Urunk, Jézus Krisztus, te megjövendölted tanítványaidnak: „Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, de ha az én igéimet megtartják, a tieteket is meg fogják tartani.” Boldognak mondtad azokat, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Krisztus Urunk, Te engedelmes voltál mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Mindezt szeretetből tetted, hogy megválthass minket. „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért” – mondtad.

Magdi mindhalálig hűséges volt Hozzád, akkor is, amikor a szeretet útjának végső földi állomásához érkezett, és a katona erőszakos közeledésekor el kellett döntenie, hogy tisztaságának védelmében vállalja-e az életveszélyt. Magdinak fontosabbak voltak erkölcsei, mint földi élete. Utolsó fohásza is Hozzád szólt: „Uram, Királyom, végy magadhoz!” Társai a Dolgozó Leányok Egyesületében úgy érezték, hogy épp Magdi életáldozata és imái miatt nem érte egyikőjüket sem bántódás.

Krisztus Királyunk, add, hogy az igaz szeretet útján Téged követve örömmel hordozzuk mindennapi keresztjeinket, és boldogok lehessünk, ha áldozatokat hozhatunk Érted és testvéreink üdvösségéért! Te mondtad, hogy aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét Érted és az evangéliumért, megtalálja azt.

Krisztus Királyunk! E kilenced végén felajánljuk magunkat Neked, a Te országod szolgálatára, amint azt Bódi Mária Magdolna is tette. Felajánljuk neked az egész emberiséget! Terjeszd ki szereteted szelíd uralmát minden emberi szívre! Te légy szívünk Királya!

Miatyánk…, Üdvözlégy…

Szűz Mária, tiszta szívek Királynője, könyörögj érettünk! Ámen.

Jó elhatározásaim:

Elhatározom, hogy mindig az isteni akarat lesz első életemben, még akkor is, ha áldozatokat kell érte hoznom

Felajánlom életemet az Úr szolgálatára

Türelemmel hordozom életem keresztjeit

Elveimet soha nem adom fel, hanem harcolok értük

Felemelem szavam az elnyomottakért és kisemmizettekért, és segítem őket

További elhatározásaim:

Bibliai igék olvasásra, elmélkedésre:

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért (Mt 5,10–12)

A világ gyűlölete (Jn 15,18–27)

Krisztus példája (Fil 2,1–18)

Az apostol hivatása (Kol 1,24–29)

Jézus beszéde az apostolokhoz és az üldöztetések (Mt 10)

Jézus halála (Lk 23,44–49)

Az utolsó ítélet (Mt 25,31–46)

Elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját, ami ide kattintva olvasható.

A kilenced befejező imája

Urunk, Jézus Krisztus, azoknak, akik mindhalálig hűségesek maradnak Hozzád, megígérted az örök élet koronáját. Add meg nekünk a kegyelmet, ahogy Magdinak megadtad, hogy Hozzád mindhalálig hűségesek lehessünk!

Add, hogy semmi ne téríthessen le bennünket a szeretet útjáról, hogy mindig Tebenned élhessünk, és egykor Magdival együtt a te boldogító színed látásának örvendhessünk a mennyben! Ámen.

A teljes imakilenced ide kattintva érhető el.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír