A Szigeten fesztiválozók otthagyott kempingfelszereléseiből készül táborozó alapcsomag rászorulóknak

Az itt megmentett eszközök hozzájárulnak, hogy olyan gyerekek vagy hajléktalan emberek is eljuthassanak táborozni, lelkigyakorlatra, kirándulásra, akiknek felszerelés híján erre nem lenne lehetősége. Az összegyűjtött hálózsákok és takarók egy részét a Charity Fund „Ukraine! I am for you” szervezet Kijevbe juttatja el.

A Sziget Fesztivál és a Máltai Szeretetszolgálat évek óta együttműködik annak érdekében, hogy a fesztiválozók az önfeledt szórakozásban is megtalálják a lehetőségét annak, hogyan segíthetnek a náluk nehezebb helyzetben élő embereknek. A karitatív szervezet információs sátorral van jelen az ország legnagyobb fesztiválján, a zárás után pedig a fesztiválozók által el nem vitt, használatra alkalmas sátrakat és táborozó feleszereléseket gyűjti össze önkénteseivel. A Sziget szervezői arra kérték a fesztiválozókat, hogy amennyiben nem tartanak igényt a jó állapotban lévő kemping eszközeikre, hagyják a helyükön vagy vigyék el a Máltai Szeretetszolgálat sátrához, a karitatív szervezet pedig rászoruló emberek táborozásához fogja használni azokat. A látogatók ennek megfelelően hátrahagyott dolgait a segélyszervezet önkéntesei szedték és csomagolták össze, majd a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba szállították, ahol alapos tisztítás után készen állnak majd a további felhasználásra, hogy segítsék a rászoruló családok táborozását, a hajléktalan emberek ellátását és a máltai intézmények mindennapjait.

A gyűjtéshez csatlakozott a Charity Fund „Ukraine! I am for you” szervezet, így rajtuk keresztül Kijevbe is elindul egy szállítmány takarókkal és hálózsákokkal a háborútól szenvedők és belső menekültek megsegítésére.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír