A szíriai Szuvejdában orvlövészek tartják félelemben a meggyötört lakosságot

A Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in Need, ACN) pápai jogú segélyszervezethez közeli források szerint az igen veszélyes helyzet ellenére a Jézus Király kapucinus templom menedéket nyújtott mintegy 250 embernek, köztük 60-70 családnak, akik különböző falvakból érkeztek. Ezek az emberek extrém körülmények és folyamatos bombázások közepette élnek. A menekültek túlnyomó többsége keresztény. „Az elmúlt napokban a templom területét is elérték az intenzív bombázások. Egy gránát eltalálta a kolostort, súlyos károkat okozva a víztartályokban és az ablakokban. Csodával határos módon senki sem sérült meg a templom épületén belül” – számolt be a Szükséget Szenvedő Egyháznak az egyik forrás, akinek személyazonosságát biztonsági okokból nem fedték fel.

A menekült családok többsége elvesztette otthonát a régiót sújtó gyújtogatások és fosztogatások következtében. „A helyi kórház nem működik, több mint 1200 holttest vár temetésre már több mint egy hete. Ezeknek a szörnyű körülményeknek ellenére a lakosok összefogtak, minden családtól kis mennyiségű gázolajat gyűjtöttek össze, hogy fertőtlenítés céljából üzemeltetni tudjanak egy generátort. Egészségügyi személyzet hiányában a közösség női tagjai önként jelentkeztek, hogy megtisztítsák a vértől a kórházi szobákat” – magyarázta ugyanaz a forrás.

A víz és az áram hiánya, az élelmiszerkészletek kimerülése és a raktárak kifosztása együttesen kétségbeejtő helyzetet teremtett. Hiányoznak az alapvető orvosi ellátáshoz szükséges gyógyszerek, például az inzulin, az antibiotikumok és a sebészeti eszközök, valamint egyre nagyobb a járványok kockázata. „A helyi közösség mindenét odaadja, hogy segítsenek egymásnak, de hamarosan nem marad semmi – állítja egy másik forrás, akivel az ACN kapcsolatba lépett. – Az ostrom folytatódik, és a mesterlövészek lehetetlenné teszi a kijutást. Szórványos lövéseket hallani, állandó a félelem, és közben nem tudjuk, melyek is a harcban álló felek. Még mindig sok ember van, aki eltűnt; lehet, hogy más falvakban tartózkodnak, de az is lehet, hogy az otthonukban haltak meg.”

„Nincs többé méltóság sem az élők, sem a halottak számára. Sürgősen humanitárius folyosóra van szükségünk a civilek evakuálásához és az alapvető orvosi és élelmiszersegélyek eljuttatásához” – tette hozzá a forrás.

A Szíria déli részén fekvő Szuvejda tartományban július közepén robbantak ki újra a harcok a drúzok és a szunnita beduinok között. A véres összecsapásoknak több száz halottja volt, több mint százezer ember kényszerült elmenekülni. A helyi konfliktus kiszélesedett, a szíriai hadsereg beavatkozása tovább növelte a feszültséget, Izrael pedig – a több száz éve a területen élő, velük szövetséges drúzok védelmében – légicsapásokkal avatkozott be. A konfliktus tárgyalásos úton, tűzszünettel ért véget július 19–20-a között, a megegyezésben Törökország és Jordánia is közreműködött. A beduin fegyveresek kivonultak a városból, a kormányerők visszatértek a biztonság helyreállítása érdekében, de a helyzet továbbra is feszült.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír