A szív forradalmát éljük – Karitászünnepség Szombathelyen

Ezután Fekete Szabolcs Benedek püspök Horváth József atyával együtt ünnepi szentmisét mutatott be a székesegyházban. A szentmise végén karitászmunkatársak jutalmazására került sor, ezt pedig egy jó hangulatú ebéd követte. Az ünnep a székesegyházban, az esti órákban megrendezett jótékonysági koncerttel zárult, amelyet a VOX Savariae ökumenikus vegyeskar adott a Karitász javára.

A püspök szentbeszédében Szent Erzsébet élettörténetét mint a szív forradalmának történetét állította a karitászmunkatársak elé. Erzsébet végtelen szeretete miatt lett nagy az utókor számára. Nem a hatalma, hanem végtelen irgalma tette királyivá. Bár szüleitől mindent megkapott, mégis mélyebbre vágyott. Érezte: túl kell látni a pompán, és hogy a kereszténység egy életforma, amelynek az alapja a hitelesség.

Életünk minden pillanatában élni kell azt, amit Krisztus tanított, nehogy egyszerű díszletek legyünk – hangsúlyozta a püspök. – Erzsébet gyermekkorától kezdve benne volt a nyugtalanság, nem úgy viselkedett, ahogy az illem kívánta, hanem ahogy Krisztus. Áttörte a határokat; hitt abban, hogy Krisztus tanítása nem maradhat a palotán belül. Ezt a falat át kell törni, Krisztus üzenetét ki kell vinni a szegények közé, az utcára, az ispotályokba. Tudta, hogy Krisztus ott van a testi-lelki sebekben.

Ma, amikor próbáljuk az ő életpéldáját követni, sokszor falakba ütközünk, amit nekünk is át kell törnünk: ebből kettő a közöny és a rohanás. Manapság sajnos nem sok minden rendít meg bennünket, de fel kell ráznunk magunkat a közönyből. A rohanás mindenkire érvényes – gyerekre, nyugdíjasra egyaránt. A rohanásban viszont ott a hibalehetőség. Meg kell állnunk, ne menjünk el életünk legfontosabb dolgai mellett.

A valódi csoda Erzsébetnél nem a rózsákban, hanem a szívében volt. A szeretet nem divat, hanem döntés; nem pompa, nem tűzijáték, hanem a ki nem alvó fény, amely Krisztusból ered.

Milyen jó lenne ha mindannyian kicsit Erzsébetekké válnánk. Jó lenne ha a mi szívünkből is hullanának a rózsaszirmok: figyelmes szavak, bátorító mosolyok, megbocsátó, irgalmas tekintetek. A reményt kereső ember számára szükség van erre a rózsaesőre – fogalmazott a szombathelyi segédpüspök.

Fekete Szabolcs Benedek püspök bevezető gondolatai és szentbeszéde

A szentmise végén Kiss István karitászigazgató köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte szolgálatukat.

Ezt követően Fekete Szabolcs Benedek püspök és Kiss István igazgató átadta köszönetük ajándékát László Juditnak a főplébániai karitászból, Sárközy Violettának a zalaegerszegi kertvárosi plébániai karitásztól; Tolvaj Dezsőnek a vépi karitásztól, valamint külön köszönetüket fejezték ki Glück Erikának a MOVE Zrt. vezérigazgatójának a sok éve tartó rendületlen támogatásáért.

Az ünnepséget esti jótékonysági koncert zárta.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

