A szolidaritás karácsonya: a Fülöp-szigeteki Odett tájfun áldozatainak segít a Katolikus Egyház

A Fülöp-szigeteki Katolikus Egyház arra mozgósítja híveket, hogy közösen segítsenek a Rai, helyi nevén Odett szupertájfun által sújtott emberek millióinak, és a szolidaritás karácsonyára készül. „Az olyan tragédiák idején, mint amilyeneket az Odette tájfun okozott Visayasban és Mindanaóban, életben kell tartanunk magunkban a szeretet, a szenvedőkkel való szolidaritás lelkületét” – írta üzenetében Pablo Virgilio David püspök, a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki Konferencia (CBCP) elnöke. Az Egyház úgy döntött, hogy december 25-e és 26-a nemzeti imanap lesz az Odett tájfun által sújtott családokért – közölte a püspöki kar az összes egyházmegyével.

David püspök, aki a kalookai egyházmegye élén áll, elmondta, hogy az Alay Kapwa Szolidaritási Alapot a katolikus közösségek vészhelyzetek következményeinek enyhítésére fogják felhasználni. „Arra bátorítunk mindenkit, hogy minden adományt adjon át a karitásznak, amely megtervezi és végrehajtja az átfogó válaszlépéseket – tette hozzá. – Adjon ez az időszak több lehetőséget arra, hogy következetesen végezzük az Alay Kapwa (önmagunk felajánlása) cselekedeteit” – hangsúlyozta.

A Szociális Akció Nemzeti Titkársága (NASSA), vagyis a Fülöp-szigeteki karitász, jelenleg is küld segélyeket a leginkább érintett egyházmegyék számára – mondta David püspök, és reményét fejezte ki, hogy „nagylelkűen cselekszünk majd”. A Visayas-szigeteken több egyházmegyében is súlyos károkat okozott az Odett tájfun. A Fides hírügynökségnek nyilatkozott Alberto Sy Uy, a tagbilarani egyházmegye püspöke: „Bohol tartományunkat súlyosan megrongálta az Odett szupertájfun. Az első jelentések szerint a házak teteje és az infrastruktúra súlyosan megrongálódott, beleértve templomainkat és kolostorainkat is; a terményeket kitépte a vihar, a víz- és áramellátás is szünetel. A lehetséges áldozatok számát még nem tudták felbecsülni.

Humanitárius riasztást adtak ki: a katasztrófa által érintett sok ember nyomorúságos állapotban van, és hatalmas szüksége van élelmiszerre, vízre, ruházatra, ideiglenes lakhelyre és gyógyszerekre. Mivel a legtöbb úthálózat járhatatlan, a városok és falvak közé szorulnak. Ezenkívül jelenleg a kommunikációs csatornák is nagy nehézséggel, vagy egyáltalán nem működnek, az emberek alig tudják elérni az érintett közösségeket.

Alberto Sy Uy püspök hozzátette: „Tekintettel a helyzet súlyosságára, alázatosan kérjük a pénzadományokat, beleértve a segélyszállítmányok minden fajtáját. Az áldozatok, halottak, sérültek és kitelepítettek növekvő száma miatt sürgős segítségre van szükségünk. Kérjük, hogy továbbra is imádkozzanak értünk.”

A cebui érsek, Jose S. Palma arra is kért mindenkit, hogy vállaljon nyíltan szolidaritást az Odett tájfun által súlyosan érintettekkel. Cebu déli részének néhány községében még mindig villanyoszlopok és fatörmelékek hevernek az utakon. Az emberek kígyózó sorokban várakoznak vízre és üzemanyagra, órákon keresztül. Cebu déli részén az áram- és a telekommunikációs ellátás megszűnt. A legtöbb családot érintette a tájfun: az embereknek élelmiszerre, tiszta vízre és higiéniai csomagokra van szükségük.

Antonio Labiao, a Fülöp-szigeteki karitász ügyvezető titkára a Fides hírügynökségnek elmondta, hogy az első gyorsfelmérés szerint a tájfun tíz egyházmegyét érintett nagymértékben. Közülük a cebui főegyházmegye, valamint a tagbilarani, a maasini és a surigaói egyházmegyék „súlyos károkat szenvedtek”.

