A Szuverén Máltai Lovagrend nagyispotályosa a magyarországi máltai szervezetekhez látogatott

A program Bicskén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi és Logisztikai Központjában ​ kezdődött, ahol a nagyispotályos megismerkedett a központ integrált egészségügyi és logisztikai tevékenységével.

A következő napon a szervezet Gödön működő, fogyatékosok számára kialakított otthonát kereste fel, ahol lakókkal és gondozókkal találkozott, valamint megismerte a fogyatékossággal élő felnőttek számára nyújtott személyre szabott ellátás működését.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének székhelyén a 2028-as nemzetközi nyári tábor előkészületeiről hangzott el beszámoló. A tábor a világ számos tájáról érkező, fogyatékossággal élő fiatalok és kísérőik számára a rend barátságra, befogadásra és nemzetközi szolidaritásra épülő szellemiségében ad lehetőséget a közös együttlétre. A nagyispotályos részt vett a Magyar Állami Operaházban megrendezett Szent János Jótékonysági Bálon is, melyen a rendezvényre gyűjtöttek adományokat.

A látogatás részeként Josef T. Blotz a felzárkózást segítő programokba is betekintést kapott. Az egyik helyszín Kálló volt, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti a település iskoláját. Tarnabodon a Szeretetszolgálat egyik legátfogóbb, integrált társadalmi felzárkózást segítő programját ismerte meg, amelyben kiemelt szerepet kapnak a szociális gazdaságfejlesztési kezdeményezések. Ezek a programok foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek, miközben elősegítik a fenntartható helyi fejlődést és a gazdasági befogadást.

A nagyispotályos elismerését fejezte ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak és önkénteseinek professzionalizmusukért és elhivatottságukért, melynek köszönhetően a szervezet munkája messze túlmutat az azonnali segítségnyújtáson, és hosszú távú programokon keresztül kíséri a kiszolgáltatott embereket, miközben visszaadja méltóságukat, elősegíti az önellátásukat és erősebb közösségeket épít.

Forrás és fotó: Szuverén Máltai Lovagrend/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír