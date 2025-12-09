A Szűzanya nem andalgott – A Szent István-bazilikában ünnepeltek a Regnum Marianum közösségei

Az ünnepi szentmisére való bevonulás után a Regnum házfőnöke, Horváth István köszöntötte a koncelebráló, meghívott és regnumi atyákat, valamint az ország számos pontjáról érkezett gyerekeket, fiatalokat és vezetőiket, családtagjaikat, akik teljesen megtöltötték a bazilika hatalmas épületét.



Ezen az estén is összegyűltek a regnumi kisközösségek, hogy együtt erősítsék meg összetartozásukat és elköteleződésüket. A magyar ifjúságnevelő közösség 1902-ben csatlakozott a Mária Kongregáció világszerte elterjedt mozgalomhoz Szeplőtelen Fogantatásról Nevezett Mária Kongregáció néven.



A Regnum Marianum elnevezés abból a hagyományból ered, amely szerint az örökös nélkül maradt Szent István király a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta halála előtt.

„Azt hittem, hogy a regnumiak is velem együtt öregszenek, de örömteli csalódás van bennem, mert látom, hogy a Regnum fiatalodik. Látjátok, én öreg vagyok, van két botom is – a rendes püspöknek egy botja van, nekem kettő is –, ilyen gazdag vagyok. Örömmel köszöntelek benneteket – szólította meg a gyerekeket Bíró László püspök, aki egészségi állapota miatt ülve misézett.



A homíliájában megfogalmazta, hogy regnuminak lenni,

Mária országát képviselni azt jelenti, hogy „átadom magam Istennek”.

„Jézus a középpont, körülötte forog az életünk, és nem vagyunk unalmasak. Örömteli ember vagyok, ahogyan

a Szűzanya is örült, amikor megkapta az örömhírt, és sietve ment a hegyeken keresztül Erzsébethez. Nem andalgott. Mert a Szentlélek nem bírja a lassúságot, nem bírja a lagymatag, andalgó, unott keresztényeket.

A regnumi közösség tagjának lenni öröm, büszkeség és küldetés, hogy odaadjam magam egészen Istennek.”



Központom Jézus legyen. Vigyem az evangéliumot – azaz másokat is meg merek hívni a közösségembe, és gyengéd vagyok, ahogyan Mária édesanyaként is az volt. „Ő a reményünk, mert hazaért” – fogalmazott a püspök.



A szentbeszéd után a közösségben először fogadalmat tevő fiatalok a szentély lépcsőin sorakoztak fel, és a hívekkel együtt imádkozták el a hitvallást, a keresztségkor már kimondott „igen” megerősítéseként.

Majd meggyújtva a kezükben tartott mécseseiket elmondták a közösség fogadalmi imáját. Végül az egész templomi közösség együtt zengve énekelte: „Mária, édesanyánk. Seregek dala zeng fel az égig. Küzdeni harcba siess!

Liliom lobogója fehérlik. Csupa dal, csupa tűz, csupa élet.

Égi vezérünk, győzni remélünk, mert te velünk vagy, és mi tevéled.”



Ezután a Regnum Marianum vezetősége, a Hatok, a befogadás jeleként kézfogással köszöntötték a csapatok újonnan elköteleződött tagjait.

A hagyományokhoz híven a szentmise után átadták a közösségért végzett kiemelkedő munka elismeréseként odaítélt díjakat.

Elsőként az „Év vezetőjét” köszöntötték. Olyan vezetőnek ítélik ezt a díjat, aki az elmúlt években kiemelkedően szolgálta a rábízottakat, különös odaadással és figyelemmel kísérte őket, a testi-lelki gyarapodásukat tartotta mindig szem előtt, így példaként állítható a közösség elé.



A díjazott Balázs János (Janesz), akit így méltattak: „elkötelezett, terhelhető, jobbá tesz maga körül mindenkit, hivatásként éli meg regnumi ténykedését, Isten munkatársaként tevékenykedik, jelmondata: »több jobbat, kevesebb többet«.”



Az „Év emberének” Pataki Jánost választották, akiről többek között ez hangzott el: „jó és megbízható vezető, kitartó, lelki és praktikus érzékenységgel megáldott, aki csapatát kilenc évig vezette. Feleségével, aki mindenben támogatta, jelenleg negyedik gyermeküket várják, így nem csak vezetőként, de családapaként, a házasság szentségében élve is sokak számára példa.”



Végül a Pro Regno Mariano díjat, a közösség életműdíját adták át, melyet olyasvalaki kap, aki egy emberöltőn át kiemelkedő szolgálatot végzett a Regnumért, annak lelki és szellemi fejlődését emeli, elősegíti.

Az idei kitüntetett Sebők Sándor fóti plébános, aki több mint negyvenöt évvel ezelőtt kezdte meg regnumi működését. Harmincöt éve Fóton szolgál, számos közösséget, klubot alapított és indított útjára, sok regnumi házaspárt készített fel a házasságra, esketett és vezeti őket ma is.



A fóti templom zenekara – melyet Borka Zsolt vezett, aki betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen – szolgálatával, gyönyörű énekekkel tette még ünnepélyesebbé az estet.

Az ünnep zárásaként a Regnum Marianum közösség tagjai a bazilika mellett agapén vettek részt.

Fotó: Lambert Attila

Ujváry-Radics Gabriella/Magyar Kurír