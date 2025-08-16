A Szűzanyát mint édesanyát tiszteljük, szeressük – Nagyboldogasszony ünnepe a győri Káptalandombon

Mennybevételével teljesült a Szűzanya örök vágya, hiszen egész földi életében Isten jelenlétében, Isten szeretetében kívánt élni, ezért is lett ő a kiválasztott. Az isteni előrelátás tudta, hogy az ő szívében ez a vágy kiolthatatlan lesz. Azért tudunk együtt örülni Jézussal ezen az ünnepen, mert bennünk is hála ébred a Szűzanya anyaságáért. Az anyai szeretet megtapasztalhatóvá tesz valamit Isten irántunk való szeretetéből. Az édesanyák között a legtökéletesebb a Szűzanya, ő érdemli a legnagyobb tiszteletet. Nincs még egy olyan édesanya, akit annyian ismernének, szeretnének a világon, mint a Szűzanya – emelte ki szentbeszédében a Győri Egyházmegye főpásztora. – A Mennyei Atya a Szűzanyára bízta Egyszülött Fiát.

Jézus kereszten hagyott végrendelete az, hogy mindnyájan, akik őt követjük, az ő nyomdokain járva, a Szűzanyát mint édesanyát tiszteljük, szeressük.

A földi édesanya szeretete leginkább abban mutatkozik meg, hogy minden mozdulatával, szívének minden rezdülésével arra törekszik, hogy gyermekeinek az életéből minden akadályt elhárítson. A Szűzanyánál mindig meghallgatásra találunk. Katolikus vallásosságunk kiváltságos sajátossága a Szűzanya iránti tisztelet. Ebben meghittség, szeretet, igaz hit, őszinte vágy rejlik. Mert mindnyájan, úgy, mint ő, Isten jelenlétében, Isten szeretetében szeretnénk élni.

Jézus halála, mennybemenetele után az apostolok nagy szeretettel vették körül a Szűzanyát, közösségükhöz tartozott. Krisztus követői már az első századokban is különös módon tisztelték a Szűzanyát, hiszen felismerték, Mária az angyali üdvözletre adott válasszal kifejezte azonosulási vágyát Isten akaratával és készségét Isten követésére. Jézus édesanyjától kapta földi testét. Ugyanakkor nem véletlen az, hogy már az első századok teológusai, egyházatyái szükségesnek tartották megfogalmazni, hogy

bár földi testet adott Fiának, Jézusnak, de mert Fia nemcsak ember volt, hanem Isten is, ezért ő Istenanya.

És ez méltó jelző, semmi túlzás nincs benne, mert ez a valóságot tükrözi. Ha szeretjük Jézust, tisztelnünk kell az ő Édesanyját is.

A Szűzanyában az Egyház Anyját is tiszteljük, mert ő egyedülálló módon követte Jézust, az Isten Fiát. És szüntelen közbenjárásával kiesdi számunkra, az Egyház tagjai, Krisztus követői számára mindazt, amire szükségünk van. Mária nemcsak vér szerint állt legközelebb Jézushoz, hanem lelkileg is. Hiszen teljesen átadta magát Krisztus, ezáltal Isten szolgálatára. Ezért dicsőítette meg őt Jézus az égi dicsőséggel.

Bátran legyünk tisztelői, szeretettel, hittel, egész életünkkel Mária követői, hogy általa egészen közel kerülhessünk Jézushoz, az ő Fiához, aki számunkra az életet és az üdvösséget ajándékozza

– fogalmazta meg ünnepi buzdítását Veres András megyéspüspök.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír