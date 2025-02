A TeenStar programmal ismerkedtek a nyíregyházi egyházmegyei pedagógusakadémia résztvevői

A pedagógusakadémia keretében a Nyíregyházi Egyházmegye Oktatási Irodája a mindennapokba beépíthető ismeretanyagot kíván közölni előadások és workshopok formájában az egyházmegye oktatási-nevelési intézményeiben dolgozóknak és minden érdeklődő pedagógusnak.

Az akadémia ötödik alkalmán, február 10-én a Nyíregyházi Egyházmegye Szent Miklós házában Sótonyiné Prevoz Cecília és Makovsky-Király Zsuzsanna előadók interaktív foglalkozás keretein belül betekintést nyújtottak abba, hogy hogyan épülnek fel a TeenStar személyiségfejlesztő program foglalkozásai.

A TeenStar egy nemzetközi személyiségfejlesztő és szexuálpedagógiai program fiataloknak. Célja, hogy a serdülők szexuális fejlődésüket egész személyiségükbe beépíthessék, hogy felelősségteljes, döntésképes felnőttekké válhassanak.

Az angol elnevezés utal a program küldetésére: TEEN Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility – vagyis szexuálpedagógia fiataloknak az érett felelősségvállalás szemléletében; egyszerűbben: felelősségvállalás és tudatosság a szexualitásban.

A program keretében szakképzett oktatók gyerekekkel, fiatalokkal beszélgetve többek között a generációk, média, személyiségfejlődés, testünk működése, barátság, szerelem, a szexualitás jelentősége, fogamzásgátlás, döntések, együttjárás témákat dolgozzák fel.

A TeenStar programról bővebben ITT olvashatnak.

